3 Berita Terpopuler Gaya: Cara Cek Anak Stunting atau Tidak Hingga Cara Atasi Kenaikan Gula Darah

1. Tahap Awal Cara Mengecek Apakah Anak Moms Stunting atau Tidak

2. Vaksinasi Covid Terbaru Bisa Turunkan Depresi dan Tidur Lebih Baik, Benarkah?

3. Wajib Tahu! Penyebab dan Cara Mengatasi Kenaikan Gula Darah saat Cuaca Dingin

(TIN)

Stunting merupakan kondisi di mana anak mengalami malnutrisi kronis. Artinya berat badan anak yang menurun, bakal memengaruhi lingkar kepalanya yang kemungkinan juga akan turun.Anak yang mengalami stunting berisiko memiliki berbagai kondisi penyakit yang cukup sering. Untuk itu Moms perlu tahu cara mengecek kondisi si kecil, apakah mengalami stunting atau tidak.Menurut dr. Hans Natanael Sp.A, BCCS, CIMI, CBATR, C.HydroT, Moms perlu mengetahui kondisi berat badan anak menggunakan buku pink KIA.Buku ini merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh setiap ibu hamil untuk bisa memantau perkembangan kesehatan bagi ibu dan bayi. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Selasa, 19 Desember 2023:Stunting masih menjadi masalah serius yang di hadapi Indonesia. Berdasarkan data survei status gizi nasional (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Indonesia diangka 21,6 persen.Jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 24,4 persen. Walaupun menurun, angka tersebut masih tinggi, mengingat target prevalensi stunting di tahun 2024 sebesar 14 persen standard WHO di bawah 20 persen.Stunting sendiri adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 hari pertama kehidupan.Penyebab stunting antara lain yaitu asupan gizi dan status kesehatan yang meliputi ketahanan pangan (ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan bergizi), lingkungan sosial (norma, makanan bayi dan anak, hygiene, pendidikan, dan tempat kerja), lingkungan kesehatan (akses, pelayanan preventif dan kuratif), dan lingkungan pemukiman (air, sanitasi, kondisi bangunan).Ibu hamil dengan konsumsi asupan gizi yang rendah dan mengalami penyakit infeksi akan melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan atau panjang badan bayi di bawah standar.Selengkapnya klik di sini Meskipun kita telah melewati tahap awal epidemi covid-19 yang meresahkan, virus ini masih menjadi kekhawatiran. Data terbaru menunjukkan peningkatan hasil tes positif dan rawat inap selama minggu pertama bulan Desember 2023, dikutip dari laman The Healthy.Tidak hanya di Indonesia, hal ini juga membuat CDC mendorong masyarakat, terutama menjelang hari raya, untuk menerima vaksin terbaru. Namun, hanya lebih dari 17 persen orang dewasa AS yang berusia 18 tahun ke atas telah mengambil langkah penting ini.Selengkapnya klik di sini Mulai dari melewatkan sarapan, stres, hingga kurang tidur, apa pun bisa membuat kadar gula darah naik. Bahkan, para penderita diabetes mungkin merasakan lonjakan gula darah saat cuaca dingin.Jika kamu menderita diabetes, menjaga kadar gula darah pada kisaran yang tepat adalah suatu keharusan untuk menghindari masalah kesehatan.Target gula darah tiap orang mungkin berbeda, tergantung pada faktor-faktor seperti usia dan masalah kesehatan lainnya, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS.Adapun target gula darah yang umum adalah 80 hingga 130 miligram per desiliter (mg/dL) sebelum makan dan dua jam kurang dari 180 mg/dL setelah memulai makan.Selengkapnya klik di sini