5 Makanan yang Baik Dikonsumsi Saat Usia Lebih dari 40 Tahun

Jakarta: Seiring bertambahnya usia, metabolisme tubuh akan semakin melambat. Untuk itu, mengonsumsi makanan yang kaya akan antioksidan, lemak sehat, air, dan nutrisi sangatlah penting.



Bagi mereka yang sudah berusia 40 tahun ke atas, mengonsumsi makanan berikut ini sangat penting untuk mencegah penuaan dini. Berikut ini adalah beberapa makanan yang bisa menjadi pilihan:

1. Selada air

Selada air merupakan sumber yang baik untuk kalsium, potasium, mangan, fosfor, vitamin A,C,K, B1 dan B2. Selada air berfungsi sebagai antiseptik untuk kulit dan meningkatkan sirkulasi darah serta membawa mineral ke seluruh sel pada tubuh, sehingga dapat meningkatkan oksigen pada kulit. Mengandung vitamin A dan C, antioksidan dalam selada air dapat menetralisir radikal bebas, menyamarkan garis halus dan kerutan.

2. Paprika

Paprika juga mengandung banyak antioksidan yang sangat dibutuhkan untuk mencegah penuaan. Selain itu, paprika juga kaya akan vitamin C yang bermanfaat untuk produksi kolagen dan mengandung karotenoid. Karotenoid sendiri merupakan pigmen yang membuat warna merah, kuning, dan oranye yang ditemukan pada buah dan sayur.

3. Pepaya

Buah lezat yang satu ini sangat kaya akan antioksidan, vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan elastisitas kulit dan mengurangi garis halus dan kerutan. Antioksidan yang terdapat dalam pepaya juga dapat membantu melawan radikal bebas dan mencegah penuaan.



Pepaya juga mengandung enzim yang bernama papain, yang berguna sebagai agen anti inflamasi. Papain juga sering ditemukan dalam produk eksfoliasi.

4. Blueberry

Blueberry kaya akan vitamin A dan C, serta antioksidan untuk melawan penuaan yang bernama antosianin. Itulah mengapa blueberry memiliki warna biru yang gelap dan indah.



Antiosianin dapat berfungsi untuk mencegah kerusakan kulit. Entah itu karena sinar matahari, stres, ataupun polusi yang dapat mengurangi respons inflamasi dan mencegah kehilangan kolagen.

5. Bayam

Bayam merupakan sayuran yang baik untuk hidrasi kulit dan mengandung antioksidan yang meningkatkan oksigen pada seluruh tubuh. Sayuran berdaun hijau ini juga kaya akan vitamin C yang dapat meningkatkan produksi kolagen sehingga kulit tidak kendur dan tetap halus. Vitamin A pada bayam juga berguna untuk rambut yang kuat dan berkilau.

