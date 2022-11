4 Tips Mengendalikan Tubuh Setelah Makan Terlalu Banyak

1. Pastikan terhidrasi

(Salah satu hal terbaik yang dapat dilakukan setelah makan terlalu banyak dan merasa terlalu kenyang adalah berjalan-jalan setelah makan. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

2. Jalan-jalan

3. Kembali mengonsumsi sayuran

4. Awali dengan sarapan seimbang

(TIN)

Saat makan berlebihan, tubuh mungkin mulai terasa kembung dan lesu. Bahkan mungkin mulai mengalami sakit perut dan kram. Apa pun gejala yang mungkin menyertai perasaan kenyang, ketidaknyamanan fisik ini dapat meredam sisa hari yang kamu jalani.Meskipun cara terbaik untuk mengatasi makan berlebihan adalah menghindarinya dengan selalu makan secukupnya, sejujurnya ini terkadang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ketika semua makanan favorit ada di depan mata, godaannya mungkin terlalu besarUntuk mengetahui cara terbaik mendekati pengendalian kerusakan secara sehat setelah makan terlalu banyak, tim Eat This, Not That! berkonsultasi dengan beberapa ahli diet untuk mendapatkan jawabannya.Dan inilah beberapa tips yang direkomendasikan ahli diet untuk membantu memperbaiki diri setelah terlalu banyak makan.Mengonsumsi makanan yang lebih tinggi natrium dapat berkontribusi untuk merasa 'bengkak' atau kembung keesokan harinya, menurut Amy Goodson, MS, RD, CSSD, LD, yang merupakan penulis The Sports Nutrition Playbook dan anggota Dewan Ahli Medis.Itulah mengapa Goodson menekankan pentingnya memastikan seseorang tetap terhidrasi sebelum dan sesudah makan besar.Selain minum banyak air, kamu bisa mencoba meningkatkan hidrasi dengan menambahkan sedikit tambahan pada minuman. "Satu hal yang dapat dilakukan adalah melembapkan sepanjang hari dengan infus air."Tammy Lakatos Malu, RDN, CDN, CFT, dan Lyssie Lakatos, RDN, CDN, CFT, juga dikenal sebagai si Kembar Nutrisi, mengatakan, "Cairan akan membantu memulihkan status hidrasi normal karena mengeluarkan kelebihan natrium, gula, air yang tertahan di dalamnya, mengurangi kembung dan berat badan.""Jalan kaki akan membantu menjernihkan pikiran. Dan jika berkeringat, kamu dapat mengeluarkan beberapa bahan kimia dan sedikit garam sekaligus meningkatkan aliran darah ke otak," ujar si Kembar Nutrisi. Jika sedang tidak ingin jalan-jalan, alternatifnya, gerakkan tubuh setelah makan berat.Menurut Nutrition Twins, mengonsumsi sayuran hijau yang kaya antioksidan dan kaya serat pada makanan berikutnya dapat membantu tubuh kembali merasa lebih baik.Serat dari sayuran membantu mendorong limbah dan racun keluar dari usus besar, membantu tetap teratur sehingga kamu dapat dengan cepat bangkit kembali dan merasa lebih ringan.Salah satu hal yang dapat kamu lakukan sehari setelah makan berlebihan adalah memastikan kamu memulai hari dengan sarapan yang sehat dan seimbang. "Sehari setelah makan berlebihan, mulailah dengan sarapan kaya protein dan serat untuk mengatur gula darah kamu ke arah yang benar," tandas Goodson.Telur dan oatmeal atau roti gandum dengan selai kacang dan sisi yoghurt Yunani adalah pilihan yang bagus. Ini akan membantu merasa lebih baik sepanjang hari.