Laporan CDC Terbaru Mengenai Efek Samping Vaksin Covid-19

1. Anafilaksis

2. Trombosis dengan sindrom trombositopenia (TTS)

3. Guillain-Barre Syndrome (GBS)

4. Miokarditis dan perikarditis

5. Laporan kematian setelah vaksinasi covid-19 jarang terjadi

Centers for Disease Control and Prevention (CDC/Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, Amerika Serikat) menyebut vaksin covid-19 aman dilakukan.Namun, efek samping mungkin akan timbul terhadap sebagian orang. Akan tetapi CDC merekomendasikan semua orang berusia 12 tahun ke atas untuk mendapatkan vaksinasi sesegera mungkin.Efek samping yang mungkin terjadi telah dilaporkan ke bagian eksternal Sistem Pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan Vaksin (Vaccine Adverse Event Reporting System/VAERS). VAERS menerima laporan tentang efek samping apa pun setelah vaksinasi apa pun.Oleh karenanya, untuk kesadaran publik dan demi kepentingan transparansi, CDC memberikan informasi terbaru tentang kejadian buruk yang mungkin terjadi setelah vaksinasi seperti berikut ini:Anafilaksis adalah suatu reaksi alergi berat yang terjadi secara tiba-tiba dan dapat menyebabkan kematian. Beberapa gejala di antaranya ruam gatal, pembengkakan tenggorokan, dispnea, muntah, kepala terasa ringan, dan tekanan darah rendah.Anafilaksis setelah vaksinasi covid-19 jarang terjadi. Namun ada kasus yang terjadi di Amerika Serikat bahwa terjadi pada sekitar 2-5 orang per satu juta yang divaksinasi. Reaksi alergi yang parah, termasuk anafilaksis, dapat terjadi setelah vaksinasi apa pun. Jika ini terjadi, penyedia vaksinasi dapat secara efektif dan segera mengobati reaksi tersebut.Trombosis dengan TTS setelah vaksinasi Johnson & Johnson Janssen (J&J/Janssen) covid-19 jarang terjadi. Per 13 Oktober 2021, lebih dari 15,2 juta dosis Vaksin J&J/Janssenc covid-19 telah diberikan di Amerika Serikat.CDC dan FDA mengidentifikasi 47 laporan yang dikonfirmasi tentang orang-orang yang mendapatkan Vaksin J&J/Janssen covid-19 dan kemudian mengembangkan TTS. Wanita berusia 50 tahun ke bawah harus waspada terhadap risiko ini meski jarang ditemukan.GBS adalah kelainan langka di mana sistem kekebalan tubuh merusak sel-sel saraf, menyebabkan kelemahan otot dan terkadang kelumpuhan. Kebanyakan orang pulih sepenuhnya dari GBS, tetapi beberapa mengalami kerusakan saraf permanen. Setelah lebih dari 15,2 juta dosis Vaksin J&J/Janssen covid-19 diberikan, ada sekitar 233 laporan awal GBS yang diidentifikasi di VAERS per 13 Oktober 2021.Kasus-kasus ini sebagian besar telah dilaporkan sekitar 2 minggu setelah vaksinasi dan sebagian besar pada pria, berusia 50 tahun ke atas. CDC akan terus memantau dan mengevaluasi laporan GBS yang terjadi setelah vaksinasi covid-19 dan akan mengupdate informasi terbaru.Miokarditis atau peradangan dinding otot jantung dan perikarditis atau peradangan dari perikardium setelah vaksinasi covid-19 jarang terjadi. Hingga 13 Oktober 2021, VAERS telah menerima 1.638 laporan miokarditis dan perikarditis di antara orang berusia 30 tahun ke bawah yang menerima vaksin covid-19.Sebagian besar kasus telah dilaporkan setelah vaksinasi mRNA covid-19 (Pfizer-BioNTech atau Moderna), terutama pada remaja pria dan dewasa muda.Melalui tindak lanjut, termasuk tinjauan rekam medis, CDC dan FDA telah mengonfirmasi 945 laporan tentang miokarditis atau pericarditis dan kini sedang menyelidiki laporan ini untuk menilai apakah ada hubungan dengan vaksinasi covid-19.Lebih dari 408 juta dosis vaksin covid-19 diberikan di Amerika Serikat dari 14 Desember 2020 hingga 18 Oktober 2021. Selama waktu tersebut, VAERS menerima 8.878 laporan kematian (0,0022 persen) di antara orang-orang yang menerima covid-19 vaksin.FDA mewajibkan penyedia layanan kesehatan untuk melaporkan kematian apa pun setelah vaksinasi covid-19 kepada VAERS, meskipun tidak jelas apakah vaksin itu penyebabnya. Laporan efek samping kepada VAERS setelah vaksinasi, termasuk kematian, tidak selalu berarti bahwa vaksin menyebabkan masalah kesehatan.