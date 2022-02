3 Berita Terpopuler Gaya: Vitamin D dan Covid-19 Hingga Simon Leviev Si Pemikat Cinta dalam The Tinder Swindler

1. Vitamin D Bukan Pengobatan Covid-19 yang Efektif, Mengapa?

Para ilmuwan sering memelajari seng, vitamin C, dan vitamin D dalam kaitannya dengan infeksi virus. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa seng mungkin menghalangi virus untuk bereplikasi.Dan populasi yang berisiko tinggi tertular virus seperti HIV atau hepatitis C, biasanya sering kekurangan seng.Vitamin C dan D juga memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat membantu menangkal penyakit parah. Berdasarkan pengetahuan ini, Beran mengatakan beberapa negara telah mempromosikan "vitamin cocktails" untuk covid-19.Dr Azizullah Beran, peneliti utama studi dan penduduk di Universitas Toledo mengatakan beberapa pasien di kliniknya, di Ohio masih percaya vitamin akan memperbaiki gejala covid-19 mereka. Tapi, tidak ada bukti untuk kepercayaan itu.Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang , Februari 2022:Secara global, beberapa dokter terus meresepkan suplemen vitamin tertentu seperti seng, vitamin C, atau vitamin D, dengan harapan dapat meningkatkan respons imun yang sehat.Namun tinjauan ilmiah dari Universitas Toledo tidak menemukan bukti bahwa vitamin tersebut dapat mengurangi risiko kematian akibat covid-19.Analisis tersebut mengamati 26 studi peer-review dari seluruh dunia yang mencakup lebih dari 5.600 pasien covid-19 yang dirawat di rumah sakit.Selengkapnya klik di sini Di dunia yang sempurna, kamu akan bangun dengan segar dan siap menghadapi hari. Sambil bersiap-siap untuk apa pun yang ada dalam agenda harian. Tidak perlu khawatir untuk meminimalkan munculnya hal-hal seperti lingkaran hitam, kantung mata, atau lebih buruk lagi, pori-pori yang sangat terlihat.Menurut ahli, Cybele Fishman, M.D., seorang dokter kulit integratif, ukuran pori bersifat genetik. Itulah mengapa ada orang yang pori-pori di wajahnya kecil, ada pula yang terlihat besar.Selengkapnya klik di sini Belakangan kita dihebohkan dengan cerita nyata dari tiga wanita yang uangnya terkuras dari seorang lelaki bernama Simon Leviev. Seorang pemuda tampan yang nama aslinya adalah Shimon Yehuda Hayut (asal Israel) dalam 'The Tinder Swindler' dari Netflix melambungkan namanya dan jadi pembicaraan hampir semua orang, utamanya wanita di hampir seluruh dunia.Bagaimana tidak, Simon yang menjatuhkan dirinya dalam aplikasi Tinder banyak disukai wanita karena wajah tampannya dan feednya yang seperti "crazy rich".Namun, dalam tayangan ini, kita dihadapkan dengan realita bahwa cinta melalui 'daring' jangan selalu menjadi keputusan yang hebat dalam dunia percintaan sebelum waktu dan perjalanan cinta yang sesungguhnya dijalani. Bagaimana sepak terjang dari Simon dalam memikat para wanita? Dan apa kata psikolog tentang kepribadian yang ia miliki?Selengkapnya klik di sini