Infeksi Omicron: Obat Takeda Menjanjikan Sebagai Pengobatan Covid

(Takeda Pharmaceutical Co. Jepang. Foto: Dok. Takeda.com)

Obat angioedema Takeda memberi harapan

Cacat jantung meningkatkan risiko covid-19

(TIN)

Penelitian mengenai covid-19 terus bergulir. Seperti kita ketahui, infeksi Omicron menular setidaknya selama enam hari. Pasien yang terinfeksi varian Omicron dari SARS-CoV-2 tetap menular selama pasien terinfeksi varian sebelumnya.Para peneliti mengambil sampel darah dari 56 pasien yang baru didiagnosis, termasuk 37 dengan infeksi Delta dan 19 dengan infeksi Omicron.Semuanya sakit ringan, seperti dengan gejala mirip flu, tetapi tidak ada yang dirawat di rumah sakit.Terlepas dari varian mana atau apakah mereka telah divaksinasi atau sudah booster atau tidak, peserta penelitian menularkan virus hidup, rata-rata, berkisar enam hari setelah gejala.Dan berkisar satu dari empat orang melepaskan virus hidup selama lebih dari delapan hari. Hal ini diungkapkan oleh Dr Amy Barczak dari Rumah Sakit Umum Massachusetts di Boston.Menurut para peneliti, sebuah obat yang digunakan untuk mengobati kondisi pembuluh darah yang disebut angioedema telah menunjukkan harapan sebagai pengobatan untuk covid-19 dalam percobaan laboratorium.Icatibant, dijual sebagai Firazyr oleh Takeda Pharmaceutical Co (4502.T) Jepang, memblokir protein yang disebut reseptor bradikinin b2 dalam apa yang disebut sistem kinin.“Yang mengejutkan kami, icatibant secara efektif mengurangi viral load hingga lebih dari 90 persen dan melindungi sel saluran napas manusia yang dikultur dari kematian sel pada infeksi SARS-CoV-2,” ujar Adam Chaker dari Technical University of Munich dalam Journal of Molecular Medicine, seperti yang dilansir dari Reuters.Namun begitu, Chaker melaporkan, dosis berulang icatibant tidak menghentikan infeksi virus korona sepenuhnya, tetapi mengurangi tingkat keparahan infeksi.Jadi, inilah saatnya untuk uji klinis double-blind, terkontrol plasebo yang dilakukan pada pasien berisiko tinggi dan melihat potensi untuk menggunakan icatibant sebagai pengobatan tambahan pada tahap awal infeksiOrang yang lahir dengan kelainan jantung, bila terkena covid-19 dan dirawat di rumah sakit, memiliki risiko lebih tinggi untuk menjadi kritis atau sekarat.Setelah peneliti memperhitungkan faktor risiko pasien lainnya, mereka yang memiliki kelainan jantung bawaan 40 persen lebih mungkin dirawat di unit perawatan intensif, 80 persen lebih mungkin membutuhkan ventilasi mekanis, dan 2 kali lebih banyak meninggal saat dirawat di rumah sakit."Orang dengan kelainan jantung harus didorong untuk menerima vaksin dan booster covid-19 dan terus mempraktikkan tindakan pencegahan tambahan untuk covid-19, seperti memakai masker dan menjaga jarak fisik," tandas pemimpin studi Karrie Downing dari Pusat Penyakit AS Kontrol dan Pencegahan mengatakan dalam sebuah pernyataan.