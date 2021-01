Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Cuaca dingin terkadang dapat membuat kesehatan tubuh menurun, dan salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan menambahkan jenis-jenis makanan yang dapat meningkatkan energi tubuh di musim hujan.



"Sangat penting untuk mengonsumsi beberapa jenis makanan tertentu pada musim hujan. Hal ini karena biasanya beberapa makanan yang tertentu akan menjadi lebih segar dan kaya akan nutrisi jika dikonsumsi pada musim hujan," ujar Dr. Mike Roussell, Ph.D., salah satu pendiri Neuro Coffee dan Neutein.



Dan berikut ini adalah beberapa jenis makanan yang baik dikonsumsi ketika musim hujan:

1. Goji berry

Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Alternative and Complementary Medicine, meminum jus goji berry selama dua minggu dapat secara signifikan meningkatkan tingkat energi. Selain itu meningkatkan kemampuan tubuh untuk fokus, dan itu bahkan dapat membantu kamu merasa lebih tenang.

2. Oatmeal

Menurut sebuah studi terhadap profil nutrisi oat, yang diterbitkan dalam Journal of Food Science Technology, kandungan lemak tinggi dalam makanan ini berarti bahwa mengandung energi yang sehat untuk tubuh. Mengonsumsi oatmeal hangat pada musim dingin sangat sempurna untuk melawan penurunan tingkat energi ketika cuaca dingin.

3. Kaldu tulang

"Kami sering merekomendasikan makanan kaya protein yang berbentuk cair, seperti kaldu, khususnya kaldu tulang, karena dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh," kata Monica Auslander Moreno, MS, RD, LD / N, konsultan nutrisi untuk RSP Nutrition.



Kamu juga dapat memasukkan rempah-rempah lain seperti oregano, kunyit, bawang putih, dan cabe rawit dalam kaldu buatanmu, yang dapat membantu melawan pilek juga.

4. Tiram mentah

"Tiram mentah merupakan makanan yang paling baik dikonsumsi selama musim dingin," kata Dr. Roussell.



"Tiram juga sangat kaya zinc. Zinc adalah mineral utama yang diperlukan untuk kekebalan tubuh dan fungsi otak yang tepat. Dua hal penting selama musim dingin akan terasa kurang berjalan dengan baik," sambungnya.

5. Pasta

Dr. Roussell mengatakan agar tidak boleh mengabaikan makanan berat seperti karbohidrat kesukaanmu ketika cuaca dingin. Ini karena selain memberi kamu banyak energi, karbohidrat juga dapat membantu mencegah perubahan mood yang berhubungan dengan cuaca juga.



Pada dasarnya, menurut Roussell, insulin yang dilepaskan dalam tubuh ketika kamu makan karbohidrat akan diubah menjadi serotonin. Semakin banyak serotonin yang diproduksi otak dan semakin baik mood kamu.

(FIR)