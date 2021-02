Panduan Terbaru WHO Mengenai Vaksinasi Covid-19 pada Wanita Hamil

(TIN)

Panduan terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan orang hamil bisa mendapatkan vaksin covid-19 tanpa risiko membahayakan yang bisa mengurangi manfaat vaksin.Dilansir dari Romper pada 29 Januari lalu, WHO memperbarui panduannya untuk orang hamil dengan mempertimbangkan bahwa vaksin covid-19 dari Moderna cenderung aman.Meskipun demikian, WHO hanya merekomendasikan vaksin pada orang hamil yang berisiko terkena paparan covid-19 atau mereka yang memiliki risiko untuk terkena penyakit yang parah.“Berdasarkan apa yang kami ketahui tentang jenis vaksin ini, kami tidak memiliki alasan khusus untuk percaya akan ada risiko spesifik yang melebihi manfaat vaksinasi bagi wanita hamil ,” tulis panduan WHO mengenai vaksin covid-19 Moderna."Untuk alasan ini, wanita hamil yang berisiko tinggi terpapar SARS-CoV-2 (misalnya petugas kesehatan) atau yang memiliki penyakit penyerta yang menambah risiko penyakit parah, dapat divaksinasi dengan berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan mereka," tulis panduan WHO.Sebagai tambahan, Dr Anthony Fauci, seorang ahli penyakit menular terkemuka di Amerika Serikat, baru-baru ini mengatakan bahwa di Amerika Serikat sendiri ia tidak melihat "tanda bahaya" pada sekitar 10.000 orang hamil yang sejauh ini telah divaksinasi."Kami memiliki banyak wanita hamil yang divaksinasi, FDA mengikuti mereka dan akan terus mengikuti mereka," ujar Dr Fauci, dilaporkan oleh USA Today."Meskipun kami belum memiliki data yang baik mengenai hal tersebut, berdasarkan data yang kami kumpulkan sejauh ini tidak ada tanda-tanda berbahaya."Penggunaan vaksin covid-19 terhadap wanita hamil memang menjadi isu tersendiri. Sebagian besar masalah adalah bahwa orang hamil tidak diikutsertakan dalam uji coba vaksin yang dilakukan untuk vaksin Pfizer-BioNTech atau Moderna.Pada kenyataanya, ini adalah masalah yang telah lama dibantah oleh banyak organisasi kesehatan.Dikutip dari The New Yorker, beberapa organisasi kesehatan kandungan di Amerika Serikat seperti American College of Obstetricians and Gynecologists, Society for Maternal-Fetal Medicine, National Institutes of Health, dan National Academy of Medicine semuanya telah menyerukan agar dimasukkannya wanita hamil dalam uji coba vaksin selama lebih dari 20 tahun ini.