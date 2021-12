Menkes: Masuknya Omicron ke Indonesia Tetap Tenang dan Kurangi Perjalanan ke Luar Negeri

(Menkes mengingatkan bahwa protokol kesehatan harus tetap disiplin dijalankan dalam menghadapi covid-19. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

(TIN)

Kasus pertama konfirmasi positif Omicron sudah masuk ke Indonesia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin. Kasus pertama Omicron ini ditemukan pada pekerja pembersih di RS Wisma Atlet.“Jadi ada tiga pekerja pembersih di Rumah Sakit Wisma Atlet yang terkonfirmasi positif PCR nya, tiga data tersebut dikirim ke Balitbangkes untuk dilakukan uji genome sequencing. Dan satu dari tiga positif Omicron, yang dua lainnya tidak,” ujar Budi Gunadi dalam Keterangan Pers Perkembangan Pandemi Covid-19 pada Kamis, 16 Desember 2021.Menanggapi kasus pertama Omicron di Indonesia, Budi Gunadi mengatakan agar masyarakat tidak panik. “Pesan dari kami adalah tidak usah kahwatir, tidak usah panik, tetap kita hidup seperti biasa. Dan yang paling penting adalah jaga kewaspadaan,” tuturnya.“Pertama kewaspadaan dari protokol kesehatan, jangan kendor, jangan kurang disiplinnya. Terutama untuk memakai masker dan menjaga jarak. Pastikan kita jangan terlalu berkerumun di acara dengan banyak orang,” kata Budi Gunadi.Ia juga menekankan masyarakat agar tidak bepergian ke luar negeri terlebih dahulu jika tidak memiliki kepentingan."Sekarang penyebaran Omicron ini memang terbukti sangat cepat. Di Inggris, yang tadinya cuma 10-an per hari kemudian naik menjadi 100-an per hari, sekarang sudah 70 ribu per hari. Lebih tinggi daripada puncaknya kasus yang terjadi di Indonesia pada bulan Juli yang 50 ribu per hari,” kata Budi.“Memang kita ketahui bahwa hospitalitation rate-nya sampai sekarang masih rendah. Kalau Delta itu biasanya 20 persen, Omicron lebih rendah. Tapi kita tetap harus waspada, jadi tetap penularannya tinggi dan ujungnya bisa menyebabkan tekanan di rumah sakit,” jelas Budi Gunadi.Ia juga berpesan dalam dalam menghadapi adanya konfirmasi Omicron pertama di Indonesia ini tetap tenang, tetap waspada.“Ingat bahwa nomor satu protokol kesehatan harus tetap disiplin kita jalankan. Kemudian yang nomor dua, surveillance. Kalau memang ada yang terkena, kontak eratnya harus dites. Kalau kita mau berjalan ke mana-mana, kita juga harus dites. Dan yang ketiga, kita harus percepat vaksinasi terutama untuk para lansia yang keluar negeri,” tutup Budi.