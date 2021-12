Gaet LIPI, Ini 5 Fakta Makanan Sehat yang Diproduksi Danone Indonesia

Arif Mujahidin, Corporate Communications Director Danone Indonesia. (Foto: Danone)

Jakarta: Danone Indonesia beberapa waktu lalu meluncurkan Sustainability Report (Laporan Keberlanjutan) periode 2019-2020. Peluncuran itu sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menjalankan bisnis yang seimbang dan berkelanjutan.



Salah satu yang menarik adalah, diproduksinya dua produk pangan sehat, yaitu Aitamie dan Probarz. Kedua produk ini merupakan hasil inisiasi Danone Indonesia dengan pemerintah, yakni Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan menjadi bagian salah satu program Danone dalam mengatasi Covid-19.



"Aitamie dan Probarz, merupakan produk pangan sehat non terigu hasil riset yang dikembangkan bersama dengan Pusat Penelitian Teknologi Tepat Guna, LIPI," ujar Arif Mujahidin, Corporate Communications Director Danone Indonesia saat Danone Indonesia mengumumkan Laporan Keberlanjutan 2019-2020.



Berdasarkan penjelasan Arif, berikut fakta yang tersaji dari produk makanan sehat Danone Indonesia dan LIPI:

1. Tercetusnya dua produk pangan sehat

Pada Juli 2020, Danone SN Indonesia melakukan inisiasi kerjasama dengan pemerintah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam pengembangan makanan sehat. Tujuannya untuk pemenuhan nutrisi melalui pemanfaatan teknologi pangan.

2. Bahan yang digunakan

Aitamie adalah mie kering non terigu yang terbuat dari Tepung Mocaf, Tepung Beras, Tepung Tempe dan Tepung Jagung yang memiliki kandungan tinggi serat pangan, serta bebas pengawet dan pewarna sintesis.



Sementara biskuit Probarz merupakan snack berbentuk bar terbuat dari bahan utama berupa tepung pisang yang memiliki kandungan sebagai sumber protein, kalium, serat pangan, dan juga inulin yang merupakan sumber prebiotik. Bahan baku dan pendukungnya berupa susu dan bahan fortifikan yang meliputi premix, vitamin, dan mineral dari Danone SN Indonesia.

3. Peran Teknologi

Produk teknologi yang dikembangkan berupa biscuit Probaz dan Mie Aitamie. Keduanya diproduksi di fasilitas produksi Pusat Penelitian Tepat Guna LIPI di Subang, Jawa Barat. Terkhusus Aitamie dibuat dengan teknologi ekstruksi sehingga dihasilkan mie dengan tekstur menyerupai spaghetti.

4. Distribusi

Pendistribusian produk pangan sehat tersebut dilakukan dengan berkolaborasi juga bersama Foodbank of Indonesia, Sebuah NGO yang hadir untuk membantu mengatasi kesenjangan pangan di masyarakat. Donasi yang diberikan berupa 5.000 bungkus Probarz dan 4.000 bungkus Aitamie.



Pengiriman produk sendiri dibagi menjadi dua sesi, untuk sesi pertama dilakukan pada tanggal 07 Juli 2020 dan penyelesaian nya di tanggal 08 Agustus 2020.

5. Tak dijual untuk umum

Untuk saat ini, peruntukan produksi biskuit Probaz dan mie Aitamie belum ditujukan untuk dijual ke masyarakat umum. Dalam artian, distribusinya masih difokuskan untuk program-program peningkatan gizi dan pencegahan stunting dari Danone Indonesia bersama Pemerintah dan organisasi mitra terkait.

(FIR)