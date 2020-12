Konsumsi Paprika dapat Bermanfaat bagi Kecantikan Kulit

(TIN)

Paprika merupakan sayuran yang cukup mudah ditemui dan bisa dengan mudah ditambahkan pada berbagai jenis masakan.Dan paprika juga terkenal kaya akan vitamin C yang baik untuk kesehatan tubuh. Akan tetapi, banyak orang yang mungkin belum tahu bahwa paprika juga bisa bermanfaat bagi kesehatan kulit.Menurut Healthline, paprika merah paprika kuning memiliki kandungan beta karoten dan vitamin C yang tinggi. Beta karoten adalah semacam tabir surya alami. Ini membantu mencegah degradasi dan kerusakan sel yang disebabkan oleh sinar UVA dan UVB , dan pada gilirannya, membantu mencegah kerutan.Akan tetapi, penting untuk diingat bahwa mengonsumsi makanan yang mengandung beta karoten saja tidak cukup untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari yang berbahaya.Kamu tetap saja perlu menggunakan tabir surya harian ke dalam perawatan kulit harian untuk perlindungan dan manfaat penuh.Menurut UWHealth, beta karoten juga diubah oleh tubuh kita menjadi vitamin A . Retinol, bahan perawatan antipenuaan kulit yang populer, sebenarnya adalah turunan dari Vitamin A.Vitamin A juga merupakan vitamin yang luar biasa membuat keriput menghilang dengan mempromosikan pergantian sel di kulit yang merangsang produksi kolagen dan elastin.Dan seperti dikutip dari Stylecraze, jika kamu mengonsumsi jenis paprika merah maka kamu bisa juga mendapatkan tambahan antioksidan yang membantu melawan radikal bebas.Radikal bebas merupakan zat yang berasal dari polutan di udara dan dapat menyebabkan penuaan dini atau bahkan kanker.Paprika juga mengandung vitamin C yang sangat penting dalam produksi kolagen. Untuk itu, paprika memiliki manfaat yang sangat banyak. Mereka meningkatkan pergantian sel dan merangsang pertumbuhan kolagen, dan pada saat yang sama menyediakan bahan penyusun produksi kolagen.Healthline bahkan melaporkan bahwa menurut sebuah studi observasi, wanita yang mengonsumsi vitamin C dalam jumlah tinggi memiliki risiko kulit kering dan keriput yang lebih rendah seiring bertambahnya usia.