Apa Itu Coronaphobia yang Banyak Terjadi pada Perempuan?

(TIN)

Pernahkah kamu mendengar coronaphobia? Ini adalah masalah yang dialami beberapa orang di tengah pandemi . Dikutip dari Health, peneliti menunjukkan bahwa coronaphobia adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketakutan berlebih terhadap covid-19 “Respons yang dipicu secara berlebihan karena takut tertular virus yang menyebabkan covid-19, yang menyebabkan kekhawatiran berlebihan atas gejala fisiologis stres yang signifikan tentang kehilangan pribadi dan pekerjaan," papar sebuah studi."(Termasuk juga) peningkatan kepastian dan perilaku pencarian keselamatan, dan penghindaran tempat dan situasi umum, menyebabkan gangguan dalam fungsi kehidupan sehari-hari,” tambah studi tersebut lagi.Lily Brown, PhD, direktur Center for the Treatment and Study of Anxiety di University of Pennsylvania dalam penelitiannya melaporkan bahwa coronaphobia ini lebih banyak terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki.Ini karena berbagai alasan, termasuk fakta bahwa perempuan memiliki kecemasan yang lebih besar daripada laki-laki tentang anggota keluarga yang sakit, atau bahwa mereka sendiri akan secara tidak sengaja menyebarkan virus.Brown juga menemukan bahwa orang yang lebih muda mengalami peningkatan kecemasan. Ini bukan hanya karena virus itu sendiri tetapi karena efek pandemi yang tidak pasti terhadap masa depan mereka.“(Kelompok-kelompok ini) secara khusus harus benar-benar waspada apakah mereka mulai mengalami salah satu gangguan fungsional itu," katanya."Dan jika ya, mungkin bagus untuk mencari dukungan tambahan,” jelasnya.Kamu bisa mengurangi rasa cemas itu dengan mengurangi konsumsi media sosial. Menurutnya media sosial bisa membuat kecemasanmu meningkat. "Itu tidak berarti menghindarinya sama sekali," saran Brown.“Ini hanya berarti bahwa kamu ingin membatasi jumlah waktu kamu terlibat dengannya, tidak terus-menerus memeriksa untuk melihat berita terbaru yang memalukan atau tentang pertempuran di media sosial terbaru,” tutupnya.