Bolehkah Wanita Hamil Minum Kombucha?

Popularitas kombucha beberapa tahun belakangan ini semakin meningkat. Hal ini karena kombucha dianggap sebagai minuman yang tidak hanya enak, tetapi juga menyehatkan.Salah satu kandungan yang terdapat dalam kombucha adalah probiotik yang sangat bagus untuk kesehatan usus. Namun, bagi wanita yang sedang hamil apakah aman untuk minum kombucha?Menurut Bon Appetit, proses fermentasi alami yang digunakan untuk membuat kombucha menghasilkan alkohol dan sebagian besar kombucha yang tersedia di pasaran secara teknis tidak bebas alkohol. Sudah diketahui bahwa pada saat kehamilan, tidak disarankan untuk mengonsumsi alkohol sama sekali.Kombucha juga mengandung kafein, biasanya berasal dari teh hitam atau hijau. Menurut Healthline, kandungan kafein memang akan berkurang dengan proses fermentasi alami, tetapi tetap akan dihitung dalam asupan harian seseorang.Seperti dilansir What to Expect, American College of Obstetricians and Gynecologists merekomendasikan untuk tetap mengonsumsi di bawah 200 mg kafein per hari saat hamil , atau kira-kira setara dengan 12 ons kopi yang diseduh.Berdasarkan informasi di atas, dapat dimengerti mengapa seseorang yang sedang hamil sebaiknya tidak minum kombucha.Baik alkohol dan kafein dalam kombucha mampu melewati penghalang darah dan memengaruhi perkembangan janin, tetapi risiko terbesar yang berasal dari kombucha adalah karena kombucha tidak dipasteurisasi.Dalam sumber yang sama disebutkan kombucha juga lebih mungkin mengandung bakteri yang dapat menyebabkan keracunan makanan, atau lebih buruk lagi.Salah satunya adalah bakteri listeria yang harus menjadi perhatian khusus pada masa kehamilan. Menurut Well + Good, sangat penting bagi wanita hamil untuk menghindari kombucha yang dibuat di rumah karena kondisi yang kurang steril dapat membuka peluang pertumbuhan bakteri patogen.Seperti yang dikatakan pakar nutrisi Dr Susan Hundt kepada Well + Good, "Yang terbaik adalah menghindari semua jenis makanan yang berpotensi memegaruhi respons kekebalan tubuh," ujarnya.Meskipun begitu, ia tetap berpendapat bahwa mengonsumsinya dalam porsi kecil tetap diperbolehkan jika berasal dari bahan-bahan yang baik atau dari merek yang dibeli di toko dengan alkohol di bawah 0,5 persen dan kafein rendah.Akan tetapi jika hal tersebut membuat kamu merasa khawatir dan justru membuat kamu bertambah stres yang tidak diperlukan pada saat kehamilan, kamu bisa melupakan untuk minum kombucha terlebih dahulu selama kehamilan sampai kamu bisa mengonsumsinya kembali.