Deteksi Varian Baru Covid-19 dengan Tes Whole Genome Sequencing

(FIR)

Meningkatnya kasus covid-19 dan hadirnya varian baru menambah kekhawatiran masyarakat Indonesia belakangan ini. Sudah tentu, melakukan berbagai tes terhadap diri sendiri menjadi kewajiban untuk mengetahui apakah terinfeksi atau tidak.Maka dari itu, GSI (Genomik Solidaritas Indonesia) Lab bersama dengan Sintesa Group berkolaborasi bersama meluncurkan Drive Thru Swab Test GSI Lab Sintesa Kuningan di jantung kawasan bisnis, Kuningan, Jakarta Selatan, 24 Juni 2021.Drive Thru Swab Test menyediakan layanan lengkap seperti PCR swab test, tes antigen dan antibodi dengan hasil yang cepat dan akurat dengan harga terjangkau."GSI lab sebagai kewirausahaan sosial dengan high-throughput lab berkapasitas besar sangat antusias bisa berkolaborasi bersama dengan Sintesa Group. Karena untuk mengakhiri pandemi ini kami tidak bisa sendiri, harus bersama-sama dan memiliki rasa solidaritas untuk menyediakan dan membuka akses testing yang aman, mudah dan luas," ujar dr. Nino Susanto selaku CEO GSI Lab.Tidak hanya memiliki kapasitas besar dan cepat, GSI Lab juga terus melakukan pengembangan. Dan, kini sudah bisa memfasilitasi pemeriksaan Whole Genome Sequencing yang mampu mendeteksi varian baru Covid-19.Terbukti, GSI Lab sendiri telah berkontribusi dalam penemuan varian lain Covid-19 di Indonesia. Seperti penemuan varian Alpha (varian B117 yang berasal dari UK) & Delta (varian B1617 yang berasal dari India).Dalam peluncuran Drive Thru Swab Test ini, dibagikan tes PCR gratis bagi ojek online dan pedagang kaki lima di kawasan Kuningan dalam program sosial #SwabAndSaveIndonesia, sebagai bentuk kepedulian akan percepatan penanganan covid-19 di Indonesia.Bagi Sintesa Group, kolaborasi dan sinergi ini menjadi wujud nyata kontribusi dan komitmen perusahaan yang telah menempuh perjalanan 100 tahun sejak pertama didirikan, untuk target pencapaian Sustainable Development Goals di sektor kesehatan melalui business model Sintesa Health.“Sebagai perusahaan yang memiliki visi Sustainable Excellence company, Sintesa Group berkomitmen melakukan pengembangan usaha dan ekspansi bisnis yang selaras dengan target dan tujuan global Sustainable Development Goals (SDGs)," ujar Shinta Widjaja Kamdani selaku CEO Sintesa Group."Untuk itu, pandemi Covid-19 yang masih belum usai, mendorong kami untuk berkontribusi dalam upaya penanganan Covid-19 dengan bersinergi dengan GSI Lab meluncurkan layanan tes Covid-19 secara lengkap, terjangkau dan mudah diakses," pungkasnya.