3 Berita Terpopuler Gaya: Olahraga Terbaik untuk Turunkan Berat Badan Hingga Perhatikan Sebelum Tinggalkan Rumah

Menurunkan berat badan menjadi salah satu challenge yang cukup sulit dilakukan baik bagi pria maupun wanita.Kesulitan menurunkan berat badan bisa terjadi jika salah melakukan strategi diet atau strategi menurunkan berat badan.Menurut studi di jurnal Medicine and Science in Sports and Exercise menyebutkan secara garis besar ada dua jenis olahraga yang bisa dilakukan untuk menurunkan berat badan, yakni olahraga aerobik dan anaerobik.Jadi, bagaimana olahraga yang tepat untuk menurunkan berat badan? Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Sabtu, 9 Oktober 2021:Selain diet, olahraga menjadi salah satu cara yang digunakan oleh mereka yang mencoba menurunkan berat badan. Olahraga dapat membakar kalori, dan ini memainkan peran kunci dalam penurunan berat badan.Selengkapnya klik di sini Terkait obat untuk penyakit covid-19 beberapa waktu lalu, obat Molnupiravir sempat ramai diperbincangkan. Obat ini merupakan salah satu antivirus yang semula dikembangkan untuk penyakit influenza. Namun di kemudian hari diperkirakan efektif dalam penanganan covid-19.Cara kerja obat ini dengan memicu kesalahan pada proses perbanyakan virus dalam tubuh. Saat ini, Molnupiravir dalam proses pengajuan izin kepada Food and Drugs (FDA) selaku Badan Pengawas Obat di Amerika Serikat.Selengkapnya klik di sini Sebelum pergi berlibur, perhatian utama biasanya tertuju pada persiapan selama di tempat berlibur seperti baju-baju, alat mandi, dan juga transportasi menuju ke tempat berlibur. Hal itu terkadang menyebabkan perhatian menjadi kurang tertuju pada keamanan rumah yang akan ditinggalkan tersebut.Padahal keamanan rumah selama berlibur sama pentingnya dengan persiapan berlibur itu sendiri. Jadi, bagaimana menjaga keamanan rumah selama pergi berlibur?Selengkapnya klik di sini