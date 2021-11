Selangkangan Gatal? Ini Dia 6 Alasan dan Cara Menghilangkannya!

1. Infeksi jamur di selangkangan

2. Infeksi ragi

(Alergi merupakan salah satu penyebab umum munculnya keluhan gatal-gatal di kulit. Reaksi alergi ini terjadi karena sistem kekebalan tubuh bereaksi secara berlebihan terhadap benda atau zat tertentu yang menjadi pencetus alergi (alergen). Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

3. Reaksi alergi atau iritasi

4. Psoriasis

5. Liken planus

6. Lichen sclerosus

Gatal di selangkangn bisa disebabkan oleh bermacam hal. Dan tentu saja sulit untuk didiskusikan dengan siapa pun. Gejala penyerta yang bisa membuat merasa makin tidak nyaman, antara lain kulit di area selangkangan mengelupas, lecet, kemerahan, dan perih.Bukannya tidak mungkin juga kulit di selangkangan jadi luka dan infeksi akibat sering digaruk. Yang harus diketahui, meski masalahnya umum, bukan berarti kamu memiliki infeksi menular seksual (IMS). Namun begitu, cara untuk mengatasinya perlu disesuaikan dengan penyebab gatal tersebut.Jadi, kenali apa saja penyebab area pribadimu menjadi gatal . Dan bagaimana cara menghilangkannya seperti dilansir dari The American Academy of Dermatology (Akademi Dermatologi Amerika) berikut ini.Umum terjadi pada atlet karena jamur tumbuh subur di kulit yang hangat dan lembap yang ditutupi dengan pakaian yang ketat. Menurut hasil lansiran dari American Academy of Dermatology Association (AAD). Tanda umum dari penyebab jamur ini adalah ruam merah, bersisik, dan sangat gatal.Gatal ini bisa berada pada alat kelamin, paha dalam, pantan, lipatan pantat. Untuk meredakan rasa gatal akibat infeksi jamur, jaga area tersebut agar tetap kering. Bisa juga dengan membeli salep antigatal.Mengenakan pakaian sintetis yang ketat adalah penyebab umum. Tanda-tanda infeksi jamur , juga dikenal sebagai kandidiasis, termasuk keputihan yang kental, terbakar, dan gatal . Untuk meredakannya, temui dokter untuk pastikan penyebab gatal yang dimiliki benar-benar infeksi jamur. Bila benar, biasanya dokter akan memberikan perawatan yang efektif.Reaksi alergi atau iritasi umum diderita oleh wanita, pria, dan anak-anak. Wanita lebih rentan karena produk, seperti pembersih vagina, semprotan kebersihan feminin, dan panty liner beraroma dapat menyebabkan reaksi. Banyak produk lain, termasuk sabun wangi, tisu basah, dan pakaian dalam dapat menyebabkan reaksi pada siapa pun. Untuk meredakannya, perlu menghindari penyebab reaksi.Penting untuk mengetahui bahwa psoriasis dapat berkembang di area genital, muncul di penis skrotum, vulva, dubur, kerutan di pantat, paha atas. Daerah tersebut cenderung terasa perih dan gatal. Terkadang, rasa gatalnya sangat hebat. Pengobatan untuk psoriasis genital dapat meredakan gatal. Karena area genital sensitif, perawatan untuk genital seringkali berbeda dengan perawatan psoriasis yang terapkan pada bagian tubuh lainnya.Kondisi umum ini dapat menyebabkan ruam kecil, benjolan gatal pada kulit. Ketika berkembang di area genital, sering menyebabkan bercak merah dan mentah yang dapat membakar dan gatal. Di area genital, lichen planus dapat berkembang di vagina, vulva, penis, dubur. Pengobatan dapat meredakan gatal dan gejala lainnya serta mencegah penyakit memburuk.Menyebabkan bercak putih dan menebal yang berkembang pada alat kelamin wanita, dubur, penis. Bercak mungkin terasa sakit dan gatal. LS lebih sering terjadi ketika kadar estrogen rendah, sehingga biasanya berkembang pada anak perempuan sebelum mereka mulai menstruasi dan pada wanita pascamenopause.Lichen sclerosus tidak dapat disembuhkan, tetapi pengobatan dapat meringankan ketidaknyamanan dan dapat mencegah penyakit memburuk.Diagnosis yang akurat adalah kunci untuk mendapatkan kelegaan yang nyata. Beberapa IMS juga dapat menyebabkan alat kelamin kamu gatal. Mengunjungi dokter kulit untuk diagnosis dan perawatan yang akurat dapat melindungi kesehatan.