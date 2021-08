3 Berita Terpopuler Gaya: Durasi Ideal Berjemur Hingga Penyintas yang tak Divaksin Rentan Reinfeksi

1. Ini Durasi Ideal Berjemur di Bawah Sinar Matahari

2. Waspada bagi Pasien Diabetes Tipe 2 Sebaiknya Jangan Ngopi di Pagi Hari

3. Penyintas Covid-19 yang tak Divaksin, Lebih Berisiko Mengalami Reinfeksi

Peran vitamin D banyak diperbincangkan oleh banyak orang sejak kemunculan covid-19. Vitamin D disebut-sebut bisa membantu melawan covid-19.Para ahli merekomendasikan untuk menghabiskan setidaknya 30 menit jika ingin berjemur untuk mendapatkan vitamin D.Hal ini tentu berkaitan dengan banyaknya penelitian dan survei terhadap peran vitamin D, salah satunya yang diterbitkan melalui sebuah survei Journal of American Medical Association terhadap 489 pasien menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki kandungan vitamin D rendah, 1,77 kali lebih mungkin terinfeksi covid-19 dibandingkan mereka yang mendapatkan vitamin D dalam jumlah cukup.Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Sabtu, 7 Agustus 2021:Berjemur di bawah sinar matahari merupakan kebiasaan yang cukup sering dilakukan oleh banyak orang. Terutama pada masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini.Adanya kandungan vitamin D, membuat berjemur di bawah sinar matahari secara rutin juga disebut-sebut bisa membantu melawan covid-19. Para ahli merekomendasikan untuk menghabiskan setidaknya 30 menit jika ingin berjemur.Selengkapnya klik di sini Banyak orang yang memiliki kebiasaan minum kopi sebelum melakukan aktivitas mereka di pagi hari. Bagi orang yang sehat, kebiasaan tersebut tentunya tidak membahayakan.Akan tetapi, jika kamu memiliki diabetes tipe 2, kafein dalam kopi tersebut bisa membuat gula darah sulit untuk bisa tetap normal.Selengkapnya klik di sini Berdasarkan studi terbaru yang diumumkan pada Jumat kemarin oleh Centers for Disease Control and Prevention (CDC), seseorang yang tidak divaksinasi dua kali, ternyata lebih berisiko dibandingkan seseorang yang divaksinasi untuk mengalami reinfeksi covid-19.Selengkapnya klik di sini