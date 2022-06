3 Berita Terpopuler Gaya: Filosofi Istana Air Taman Sari Yogya Hingga Pilihan Susu Nabati

1. Filosofi Istana Air Taman Sari Yogya Jadi Manifestasi Sistem Kesehatan Global

2. Tremor: Pengertian, Penyebab, Jenis dan Gejala

3. Vegetarian, Ini 5 Pilihan Susu Nabati Terbaik Untukmu

(TIN)

Pada hari ini Senin, 20 Juni 2022, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin membuka pertemuan menteri kesehatan negara anggota G20 atau The First G20 Health Ministers Meetings & Joint Finance Health Ministers Meeting pertama di Yogyakarta.Agenda berisi pembahasan ‘Penguatan Arsitektur Kesehatan Global.’ Menkes Budi mengungkapkan bahwa filosofi sistem kesehatan global seperti Istana Air Taman Sari Yogyakarta.Tidak jauh dari tempat pertemuan menteri kesehatan anggota G20, di sekitar keraton terdapat Istana Air Taman Sari di bekas taman kerajaan yang sudah ada dari abad ke-18. Awalnya dibangun sebagai taman kompleks untuk sultan bekerja, bermeditasi, dan beristirahat.Taman Sari juga berfungsi sebagai benteng bagi keluarga kerajaan untuk bersembunyi, mengasingkan diri, dan untuk membela diri selama masa krisis. Menkes Budi mengatakan sejarah Taman Sari menjadi inspirasi dalam pembentukan sistem kesehatan global.“Sejarah dan filosofi Taman Sari menginspirasi kami, para pemimpin kesehatan global untuk membangun sistem kesehatan global yang tangguh pada saat masa krisis dan siaga dalam masa normal,” katanya di Yogyakarta, Senin, 20 Juni 2022. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Senin, 20 Juni 2022:pertemuan menteri kesehatan negara anggota G20 atau The First G20 Health Ministers Meetings & Joint Finance Health Ministers Meeting pertama di Yogyakarta.Agenda berisi pembahasan ‘Penguatan Arsitektur Kesehatan Global.’ Menkes Budi mengungkapkan bahwa filosofi sistem kesehatan global seperti Istana Air Taman Sari Yogyakarta. Dan dalam pernyataannya Menkes Budi mengatakan tentang sejarah Taman Sari menjadi inspirasi dalam pembentukan sistem kesehatan global, yaitu membangun sistem kesehatan global yang tangguh pada saat masa krisis dan siaga dalam masa normal.Selengkapnya klik di sini Apakah Sobat Medcom mengalami tangan atau kaki tiba-tiba bergetar? Jika iya, kemungkinan kamu mengalami tremor.Tremor adalah penyakit gangguan gerak ditandai dengan bergetarnya bagian tubuh. Tremor bisa terjadi sesekali atau terus menerus.Kondisi ini tidak selalu menandakan kondisi kesehatan yang serius, namun dalam beberapa kasus, tremor dapat muncul sebagai salah pertanda suatu kondisi kesehatan baik itu fisik maupun mental yang mungkin sedang Anda alami.Selengkapnya klik di sini Susu selalu menjadi minuman pokok yang disukai kebanyakan orang karena rasanya yang enak dan nilai gizinya yang tinggi. Seiring perubahan gaya hidup, kini alternatif non-susu sapi atau biasa disebut susu nabati menjadi sangat populer di kalangan vegetarian.Alasannya, susu nabati dianggap jauh lebih bergizi daripada susu sapi perah, karena rendah karbohidrat dan rendah kalori, terutama bagi mereka yang sedang menjalani diet. Selain itu, susu nabati juga terbukti aman untuk orang dengan intoleransi laktosa.Selengkapnya klik di sini