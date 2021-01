Ragam Gejala Covid-19

Kapan harus mencari pertolongan medis darurat?

Rekomendasi WHO dan CDC

(TIN)

Orang yang terinfeksi covid-19 mengalami gejala yang berbeda-beda. Untuk itu, kamu harus tetap berhati-hati dan terus pantau gejala apa saja yang biasa muncul pada penyakit ini.Dikutip dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC), orang dengan covid-19 memiliki berbagai gejala yang dilaporkan mulai dari gejala ringan hingga penyakit parah.Gejala bisa muncul 2-14 hari setelah terpapar virus. Orang dengan gejala berikut mungkin menderita covid-19: Demam atau kedinginan, batuk, sesak napas atau kesulitan bernapas, kelelahan, nyeri otot atau tubuh, sakit kepala, kehilangan rasa atau bau, sakit tenggorokan, hidung tersumbat atau meler, mual atau muntah, diare.Jika seseorang menunjukkan salah satu dari tanda-tanda ini, segera cari perawatan medis darurat:- Kesulitan bernapas- Nyeri atau tekanan yang terus-menerus di dada- Kebingungan- Ketidakmampuan untuk bangun atau tetap terjaga- Bibir atau wajah kebiruanPastikan dirimu dan orang di sekitarmu untuk menjaga diri dari virus. WHO dan CDC merekomendasikan untuk:1. Hindari kontak dekat (dalam jarak sekitar 2 meter) dengan siapa pun yang sakit atau memiliki gejala2. Jaga jarak antara kamu dan orang lain (sekitar 6 kaki, atau 2 meter). Ini sangat penting jika kamu memiliki risiko penyakit serius yang lebih tinggi. Ingatlah bahwa beberapa orang mungkin mengidap covid-19 dan menularkannya kepada orang lain, meskipun mereka tidak memiliki gejala atau tidak tahu bahwa mereka mengidap covid-193. Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air setidaknya selama 20 detik, atau gunakan pembersih tangan berbahan dasar alkohol yang mengandung setidaknya 60 persen alkohol4. Tutupi wajah kamu dengan masker kain di tempat umum, seperti toko bahan makanan, dimana sulit untuk menghindari kontak dekat dengan orang lain. Masker bedah dapat digunakan jika tersedia. Respirator N95 harus disediakan untuk penyedia layanan kesehatan5. Tutupi mulut dan hidung Adengan siku atau tisu saat kamu batuk atau bersin. Buang tisu bekas. Segera cuci tangan setelahnya6. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut7. Hindari berbagi piring, gelas, handuk, tempat tidur, dan barang-barang rumah tangga lainnya jika kamu sakit8. Bersihkan dan disinfeksi permukaan yang banyak disentuh seperti gagang pintu, sakelar lampu, elektronik, dan penghitung, setiap hari9. Tinggallah di rumah jika kamu sakit, kecuali jika kamu akan mendapatkan perawatan medis10. Hindari transportasi umum, taksi, dan tumpangan jika kamu11. Jika kamu memiliki kondisi medis kronis dan mungkin memiliki risiko penyakit serius yang lebih tinggi, tanyakan kepada dokter kamu tentang cara lain untuk melindungi diri kamu sendiri.