3 Berita Terpopuler Gaya: Vitamin dan Suplemen yang Bagus untuk Mencegah Penuaan Hingga Tanda Tubuh Kekurangan Vitamin B12

1. Vitamin dan Suplemen yang Bagus untuk Mencegah Penuaan

2. 4 Jenis Vitamin yang Bagus untuk Kesehatan Kulit

3. Tanda Tubuh Kekurangan Vitamin B12 dan Cara Mengatasinya

(TIN)

Meskipun memang tidak bisa dihindari proses penuaan pasti terjadi. Tapi ada cara untuk memperlambat proses tersebut.Trista Best, RD, LD, ahli diet terdaftar di Balance One Supplements mengatakan vitamin yang paling efektif adalah vitamin yang bekerja untuk melawan kerusakan yang disebabkan oleh stres oksidatifBerikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Selasa, 5 Januari 2021:Tidak hanya sebagai antioksidan yang kuat, vitamin C juga dapat digunakan sebagai pencerah untuk mengatasi "bintik hitam" dan penggelapan di sekitar mata, yang juga merupakan tanda-tanda penuaan.Selengkapnya klik di sini Kulit merupakan organ terbesar pada tubuh. Pastikan tubuh mendapatkan asupan vitamin yang cukup dapat menjaga kulit agar terlihat sehat dan awet muda. Berikut adalah empat vitamin yang paling baik untuk kesehatan kulit.Selengkapnya klik di sini Vitamin B12 adalah satu dari banyak vitamin yang diperlukan oleh tubuh. Bila kamu kekurangan vitamin ini, bisa jadi kamu bisa merasakan tubuh kamu salah satunya mengalami anemia.Selengkapnya klik di sini