3 Berita Terpopuler Gaya: Hailey Bieber Idap Kista Ovarium Hingga 5 Wisata Gratis di Jakarta

(TIN)

Hailey Baldwin Bieber menghadapi masalah kesehatan pada dirinya. Istri Justin Bieber itu mengungkapkan di Story Instagram pribadi pada Senin, 28 November 2022 bahwa dia memiliki kista ovarium yang besar sehingga perutnya tampak seperti hamil."Saya memiliki kista di indung telur saya seukuran apel," tulis model itu di Instagram Stories-nya, membagikan foto dirinya dengan kemeja yang ditarik ke atas yang memperlihatkan perutnya dengan kutipan, not a baby."Saya tidak menderita endometriosis atau PCOS (sindrom ovarium polikistik) tetapi saya pernah terkena kista ovarium beberapa kali dan itu tidak pernah menyenangkan," katanya. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Senin, 19 Desember 2022:Kista ovarium biasanya hanya menimbulkan gejala jika pecah atau berukuran sangat besar hingga menyumbat suplai darah ke ovarium.Dalam kasus ini, kamu mungkin memiliki keluhan seperti nyeri, sakit saat berhubungan seks, lebih banyak buang air kecil, perut kembung, selalu merasa kenyang, dan sulit hamil.Hailey juga menceritakan gejala yang dialaminya di story Instagram, "Ini menyakitkan dan pegal dan membuatku merasa mual dan kembung serta kram dan emosional."Selengkapnya klik di sini Infeksi covid dapat menyebabkan beragam gejala jangka pendek dan jangka panjang, yang sebagian besar mengganggu aktivitas sehari-hari seseorang. Namun, dalam sebuah studi baru, para peneliti telah menemukan bahwa tanda-tanda hilangnya indra perasa atau penciuman yang mengganggu dapat mengindikasikan bahwa tubuh memiliki respons kekebalan yang lebih kuat.Temuan penelitian yang diterbitkan dalam jurnal PLOS ONE mengungkapkan bahwa pasien covid yang kehilangan indra penciuman dan perasa dua kali lebih mungkin memiliki antibodi, lama setelah infeksi.Studi oleh para peneliti dari Universitas Columbia melibatkan 306 orang dewasa dari Manhattan utara, Kota New York, yang mengalami infeksi covid pada bulan-bulan pertama pandemi.Selengkapnya klik di sini Kota metropolitan Jakarta tak hanya menawarkan destinasi wisata yang berlokasi di gedung-gedung tinggi saja, namun ada juga taman-taman indah yang bisa kamu kunjungi untuk merileksasi diri sesaat.Banyak pilihan EcoPark yang cocok dikunjungi oleh keluarga, teman, dan juga pasangan untuk sekadar bermain atau bersantai.Tak hanya itu, tempat wisata ini juga bisa di akses secara gratis, sehingga enggak perlu merogoh kocek banyak untuk healing di pusat kota. Berikut ini lima EcoPark gratis yang bisa menjadi destinasi liburanmu di sekitar Jakarta>Selengkapnya klik di sini