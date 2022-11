Aksi Sederhana, Berlari Sekaligus Berkontribusi untuk Bumi dan Negeri

(FIR)

Lari memiliki banyak manfaat. Selain untuk kesehatan tubuh, juga bisa berkontribusi untuk bumi dan negeri.Percaya atau tidak, tapi itulah yang dilakukan para pelari yang ikut Cleo Smart Run. Cleo Smart Run ini merupakan seri ketiga dari Rise Up The Series yang diadakan dari tahun 2021.Berbeda dengan tahun sebelumnya, seri kali ini diadakan secara langsung dan diikuti oleh 500 runner di lomba lari yang mengambil tema “Now Be The Winner” Cleo Smart Run 2022.Harapan diadakannya fun run ini untuk mengajak masyarakat umum untuk dapat mengambil satu aksi sederhana sekaligus bisa memotivasi diri bergerak maju dengan berlari. Karena, berlari adalah bentuk afirmasi diri bahwa kita semua bisa bangkit dan bergerak maju menjadi pemenang setelah sekian lama diterpa badai pandemi.Paling tidak kita bisa menjadi pemenang dimulai dari diri sendiri, hari ini dan dari satu aksi #LangkahMurni. Berbicara tentang aksi #LangkahMurni, seluruh hasil penjualan racepack dan tiket dari Cleo Smart run akan dialokasikan untuk pembelian bibit pohon yang selanjutnya akan dilakukan aksi tanam pohon oleh Cleo."Jadi, dengan bergabung dalam kegiatan Cleo Smart Run, kamu sudah berkontribusi dalam aksi #LangkahMurni untuk menjaga kelestarian alam Indonesia," ujar Belinda Natalia Tanoko, Direktur Utama PT. Sariguna Primatirta Tbk dalam keterangan resminya."Cleo Smart Run sudah diadakan konsisten dari sebelumnya, tahun ini kami mengusung tema Rise Up Now the series. Harapannya, kita ingin mengajak masyarakat Indonesia, terutama arek-arek Malang untuk merasakan hidup sehat, gaya hidup sehat baru dengan berlari dan mengkonsumsi minuman yang sehat yaitu Cleo," pungkas Belinda.