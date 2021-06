5 Dampak Buruk dari Kebanyakan Karbohidrat

1. Kelelahan

Makanan yang mengandung karbohidrat tinggi memang menggiurkan. Nasi, pasta, roti, mi, cake semuanya buat kamu ingin terus makan lagi dan lagi.Namun, perlu diketahui bahwa mengonsumsi karbohidrat terlalu banyak lebih memberikan kerugian daripada keuntungan. Karena itu, kamu perlu mengontrol diri saat bertemu dengan karbohidrat.Berikut beberapa dampak buruk dari makan terlalu banyak karbohidrat yang dikutip dari Eat This, Not That.Menurut National Sleep Foundation, kelelahan kronis, atau bahkan merasa lelah setelah mengonsumsi karbohidrat sederhana, bisa menjadi efek samping dari kebiasaan makan terlalu banyak karbohidrat.Menurut sebuah studi di Frontiers in Endocrinology, makan makanan tinggi karbohidrat memang dapat meningkatkan kadar gula darah dan memberi energi pada tubuh dan otak kamu untuk bertindak untuk sementara waktu, namun kenaikannya sering diikuti oleh penurunan gula darah yang cepat, yang antara lain mengurangi aktivitas neuron tertentu yang terlibat dalam siklus tidur atau bangun.Makan terlalu banyak karbohidrat padat kalori, seperti keripik, makanan yang dipanggang, pizza, minuman manis, koktail, dan biskuit, jelas dapat menambah berat badan kamu.Tapi ada lebih banyak yang terjadi di sini daripada kelebihan kalori. Untuk memahami caranya, kamu harus tahu cara kerja insulin.Ketika kamu makan terlalu banyak karbohidrat olahan, banyak orang mengalami lonjakan insulin yang artinya pankreas membanjiri tubuh dengan hormon untuk membantu glukosa memasuki sel-sel tubuh kamu, yang menurunkan kadar glukosa dalam aliran darah.Tetapi ketika sel-sel kamu mendapatkan lebih banyak glukosa daripada yang mereka butuhkan karena kamu telah makan terlalu banyak karbohidrat, tubuh mengubah kelebihan glukosa menjadi lemak.Dalam sebuah penelitian di jurnal Clinical Chemistry, para peneliti di Harvard Medical School menganalisis data lebih dari 140.000 orang yang mengalami insulin tinggi setelah makan karbohidrat olahan dan menemukan hubungan yang kuat dengan massa tubuh yang lebih tinggi.Makan makanan yang kaya karbohidrat membuat tubuh kamu menahan air, yang bisa membuat kamu merasa kembung. Banyak jenis karbohidrat dari makanan olahan bergula hingga buah-buahan dan sayuran hingga minuman berkarbonasi seperti soda dapat menghasilkan gas perut.Menurut penelitian di Archives of General Psychiatry, makan banyak karbohidrat manis dapat mengaktifkan bagian otak dengan cara yang mirip dengan pola yang terlibat dalam ketergantungan zat seperti kecanduan obat dan alkohol.Mengonsumsi karbohidrat memicu pelepasan dopamin, hormon kesenangan. Karena itu, kamu jadi ingin lebih banyak makan karbohidrat lagi.Studi diet yang dilaporkan sendiri menunjukkan bahwa anak muda yang makan lebih banyak makanan manis, terutama karbohidrat olahan dengan tambahan gula serta susu dan lemak jenuh, dapat memperburuk jerawat.Para peneliti yang melaporkan dalam Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics meminta 248 (115 laki-laki, 133 perempuan) peserta berusia 18 hingga 25 tahun untuk mengisi kuesioner yang mengukur tingkat keparahan jerawat dan kebiasaan diet yang dilaporkan.Mereka menemukan bahwa dibandingkan dengan peserta dengan jerawat ringan, mereka yang memiliki jerawat sedang hingga parah melaporkan konsumsi lebih banyak gula tambahan, susu, dan lemak jenuh. 52 persen dari semua peserta menyalahkan diet mereka karena telah memperburuk jerawat.