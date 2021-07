Tingkat Penularan Varian Delta Plus Masih Perlu Diteliti

(FIR)

Indonesia telah digemparkan oleh Varian Delta yang lebih cepat menular. Belum usai menyelesaikan masalah, kini muncul varian baru bernama Delta Plus. Varian baru ini sudah teridentifikasi di lebih dari 10 negara, termasuk Indonesia. Lalu seberapa bahaya varian baru ini?Dikutip dari Selamat Pagi Indonesia, varian delta plus juga disebut dengan varian AY.1, merupakan salah satu varian yang perlu diwaspadai menurut WHO. Gejala yang muncul hampir sama dengan varian delta yaitu mulai dari kehilangan nafsu makan, gangguan pada pencernaan seperti mual hingga nyeri perut.Varian ini juga sudah ditemukan di berbagai wilayah Eropa seperti Inggris, Polandia, Portugal, Rusia, Swis, dan Turki. Delta plus juga sudah mengunjungi Amerika dan Kanada, atau bahkan di Nepal. Sedangkan di Tanah air varian delta plus ditemukan di wilayah Mamuju, Jambi.Menurut Herawati Sudoyo, Wakil KA Lembaga Biologi Molekuler Eijkman varian delta plus menyerupai varian delta dalam urusan mutasinya. Ini membuat mereka masuk dalam varian yang sama.“Adanya mutasi baru membuat kita mungkin harus lebih waspada,” ungkap Herawati.Hingga saat ini, belum ada kepastian bahwa varian ini lebih menular dibandingkan dengan varian delta biasa. Penelitian perlu lebih banyak dilakukan.“Untuk mendapatkan mitigasi. Teman peneliti harus melihat mutasi-mutasi tadi. Kita perlu melihat bagaimana penyebaran varian tersebut. Di berbagai negara sudah ditemukan. Akan tetapi bila varian ini menggantikan jumlah varian delta yang ada di Indonesia misalnya, baru kita bisa bilang itu lebih cepat menular,” terang Herawati.Lebih lanjut, Herawati juga belum bisa mengatakan secara pasti bahwa delta plus gejalanya akan lebih buruk atau tidak. Ia menegaskan kembali bahwa penelitian diperlukan lebih lanjut.“Dilihat bagaimana varian ini memengaruhi gejala klinik, kita harus lihat dulu bagaimana varian ini membuat penderita lebih lama, bagaimana dampaknya terhadap imunisasi yang dilakukan baru setelah itu dengan tegas bisa bilang ini lebih transmissible dari varian delta,” jelasnya,