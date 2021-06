Cara Merawat Diri di Rumah Saat Terjangkit Covid-19 Gejala Ringan

1. Isolasi diri

2. Jangan pakai barang bersama

3. Tetap terhidrasi

(Makanan makanan yang bergizi. Sayuran hijau dan buah yang mengandung vitamin C baik untuk kekebalan tubuh. Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

4. Makan dengan baik

5. Minum obat jika perlu

6. Jaga kebersihan

7. Pantau gejala

(TIN)

Covid-19 muncul di setiap orang dengan gejala dan inkubasi berbeda. Ada yang gejalanya ringan, sedang, atau bahkan berat.Penanganan setiap jenis gejala juga berbeda. Ini hal-hal yang perlu kamu perhatikan bila memiliki gejala covid-19 yang ringan yang dilansir dari Huffpost."Pertama dan terutama, jika kamu mengalami gejala ringan seperti batuk, demam, sakit tenggorokan, sakit tubuh, diare, dan atau pilek, kamu harus mengasingkan diri. Ini artinya tinggal di rumah dan jauh dari orang lain," jelas Daniel Berliner, seorang dokter di platform kesehatan virtual PlushCare.Jika kamu tinggal bersama anggota keluarga atau teman sekamar, jaga jarak setidaknya selama 14 hari. Kamu perlu untuk menginap di kamar yang terpisah dan gunakan kamar mandi yang berbeda jika bisa.“Sisihkan piring terpisah, gelas minum, peralatan makan, handuk, dan tempat tidur hanya untuk kamu gunakan,” jelas Tony Yuan, seorang dokter dan direktur medis di Doctor On Demand.Penting untuk minum banyak cairan saat kamu merasa sakit. “Dengan demam, kamu ingin memastikan bahwa kamu tidak mengalami dehidrasi, dan hidrasi sederhana akan secara konsisten mencegah efek samping itu saat sakit," kata Jake Deutsch, seorang dokter dan pendiri Cure Urgent Care.Meskipun air jelas merupakan pilihan yang baik, Yuan juga merekomendasikan minuman dengan elektrolit seperti Gatorade atau Pedialyte. Selain itu, Berliner mengatakan jus dan minuman yang mengandung nutrisi lainnya dapat membantu juga.Selain minum banyak cairan, kamu pasti ingin makan makanan seimbang. Deutsch merekomendasikan buah-buahan dan sayuran, makanan yang kaya vitamin dan berkarbohidrat. Yuan juga mencatat bahwa kaldu, sup ayam, bawang putih, yogurt, sayuran hijau dan buah-buahan yang mengandung vitamin C juga baik untuk sistem kekebalan tubuh.Catat persediaan medis apa yang diperlukan untuk merawat kemungkinan kasus covid-19. “Sediakan Tylenol untuk menurunkan demam kamu,” saran Deutsch. Tambahkan pula suplemen seperti vitamin C dan seng yang dapat meningkatkan sistem kekebalan.Penting untuk terus mempraktikkan kebersihan yang baik. “Ini termasuk batuk dan bersin ke siku dan tidak ke yang lain, menyeka permukaan yang disentuh dengan disinfektan," kata Berliner."Mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik setelah penggunaan kamar mandi dan setelah kontak dengan permukaan yang mungkin terkontaminasi, dan umumnya tetap bersih dengan mandi dan mengenakan pakaian bersih di rumah,” jelas Berliner.Penting juga untuk membersihkan permukaan seperti permukaan meja, gagang pintu, keyboard, dan toilet. Pastikan memiliki tisu disinfektan dan sarung tangan sekali pakai.Saat isolasi, perhatikan gejala. Waspadai ketika kamu merasa kondisi memburuk seperti demam tinggi atau kesulitan bernapas. Hubungi dokter untuk petunjuk lebih lanjut jika keadaan tidak membaik."Pada kebanyakan orang, gejala ringan akan tetap ringan dan, apakah itu virus korona, pilek, atau flu, gejalanya akan berkurang selama periode isolasi 14 hari ini," kata Berliner.