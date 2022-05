4 Sindrom yang Pengaruhi Kesehatan Halsey, Sindrom Ehlers-Danlos Salah Satunya

(Penyanyi dan penulis lagu Halsey memiliki deretan sindrom yang memenganruhi kesehatannya. Foto: Dok. Instagram Halsey/@halsey)

Setelah perjuangan hidupnya dengan endometriosis , Halsey (Ashley Nicolette Frangipane-seorang penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat) membuka tentang beberapa masalah kesehatan yang mengganggu kehidupan lainnya.Perempuan 27 tahun ini mengaku kesehatannya berubah sejak dirinya hamil dan melahirkan. Ya, penyanyi itu juga didiagnosis dengan beberapa sindrom lainnya.“Saya dirawat di rumah sakit karena anafilaksis beberapa kali dan saya mengalami beberapa hal lain. Pada dasarnya, setelah mengunjungi 100.000 dokter, saya didiagnosis dengan sindrom Ehlers-Danlos, sindrom Sjogren, sindrom aktivasi sel mast, Sindrom Postural Orthostatic Tachycardia (POTS)," papar Halsey yang melahirkan anaknya, Ender pada Juli tahun lalu.Dan ia pun berbagi tentang apa yang sidah dilalui dirinya selama setahun terakhir melalui Instagram stories miliknya.Halsey berbagi bahwa dokternya masih mencari akar penyebab dari beberapa hal ini. Penyanyi itu berkata kondisinya ini bisa menjadi penyakit autoimun lain. Pemenang Grammy itu meminta penggemar tak perlu khawatir karena dirinya sudah dalam perawatan.Dari sekian penyakit yang diderita Halsey ada baiknya kita mengetahui apa saja pengertian dari sindrom tersebut.Seperti yang dikutip dari Today, sindrom ini merupakan sekelompok gangguan yang ditandai dengan pusing sampai pingsan. Selain itu menurut National Institute of Neurological Disorders and Stroke, detak jantung juga berdegup cepat ketika seseorang berdiri setelah berbaring. Hingga 80 persen pasiennya, wanita berusia antara 15 hingga 50 tahun.Merupakan penyakit rematik autoimun dengan gejala yang meliputi mulut kering, mata kering, kelelahan dan nyeri muskuloskeletal, menurut American College of Rheumatology. Kebanyakan pasiennya adalah wanita.Biasanya pasien mengalami gatal-gatal, pembengkakan, tekanan darah rendah, kesulitan bernapas dan gejala anafilaksis lainnya. Hal itu disampaikan oleh American Academy of Allergy, Asthma & Immunology.Menurut Organisasi Nasional untuk Gangguan Langka, EDS melemahkan jaringan ikat tubuh - yang biasanya memberikan kekuatan dan fleksibilitas - baik karena kolagen tidak sekuat yang seharusnya atau tidak cukup di kulit, otot, kerangka, dan pembuluh darah.National Institutes of Health mencatat, kelainan bawaan mempengaruhi berkisar satu dari 5.000 orang. Mereka didiagnosis dengan tes genetik dan pemeriksaan fisik.Penderita Ehlers-Danlos memiliki kemungkinan tanda-tanda peringatan, seperti sambungan longgar, terlalu fleksibel atau tidak stabil nyeri sendi kulit lembut, elastis, rapuh yang mudah robek atau memar penyembuhan luka yang lambat dan buruk.Selain itu jaringan parut parah nyeri muskuloskeletal yang melemahkan tonus otot yang buruk. Berkisar 90 persen pasien EDS menderita nyeri kronis, yang mungkin memerlukan pengobatan, terapi fisik untuk mencegah cedera, latihan daya tahan rendah, dan dukungan perangkat seperti kawat gigi, tongkat, kursi roda, dan skuter.Jika pasien memiliki sendi hipermobil yang longgar dan mudah terkilir, fokusnya adalah menghindari situasi yang dapat menyebabkannya, seperti olahraga kontak atau mengangkat benda berat.Kalsium dan vitamin D dapat membantu memaksimalkan kepadatan tulang. Dokter juga dapat merekomendasikan pasien menggunakan tabir surya dan sabun ringan untuk melindungi kulit mereka yang rapuh.