Cara Jitu Meningkatkan Perasaan Self Love

Ilustrasi-Freepik

Jakarta: Istilah self love merupakan salah satu istilah yang cukup sering didengar akhir-akhir ini. Seiring dengan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan mental, self love juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Namun sayangnya, tidak semua orang mengetahui cara-cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perasaan self love tersebut.



“Kalau menurut aku, self love itu merupakan sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan,” ujar Inez Kristanti, M.Psi., Psikolog Klinis, dalam acara BincangShopee "Self Love: Awali dari Diri Sendiri”, pada Rabu, 26 Januari 2022.



Inez menambahkan, self love bukanlah suatu tujuan karena kalau dianggap sebuah tujuan, ketika kamu sudah merasa 100 persen mencintai diri sendiri maka itu selesai. Padahal, self love itu adalah sesuatu yang memang kita jalani setiap hari.



“Pasti ada masa-masa di mana kamu merasa down, merasa butuh teman-teman agar kamu merasa bersemangat, atau hal-hal lainnya. Dan memang melihat diri kita secara lebih positif itu kadang susah dilakukan tapi itu merupakan hal yang wajar,” kata Inez.



Inez menekankan bahwa self love adalah sesuatu yang memang harus dilakukan setiap hari. Kamu memang tidak bisa selalu merasa positif terus. Sedih atau marah terkadang pasti kamu rasakan. Dan yang bisa kamu lakukan adalah dengan berusaha untuk mengingatkan diri sendiri bahwa kamu berharga.



“Terkadang kamu mungkin memiliki kecenderungan untuk melihat hal-hal yang negatif saja. Untuk itu setiap sebelum tidur, cobalah dengan mengingat-ingat apa saja hal yang bisa kamu apresiasi. Misalkan tulis 5 hal yang bisa diapresiasi selama satu hari penuh ini,” saran Inez.



Untuk menuliskan hal yang bisa diapresiasi, menurut Inez tidaklah selalu hal yang besar. Bisa dengan hal-hal sederhana seperti kamu bisa komitmen melakukan olahraga.



"Kamu sudah bangun pagi dan bisa berolahraga lari. Atau ketika berkaca, kamu melihat baju yang kamu pakai cocok dan kamu menjadi lebih cantik. Itu hal-hal yang meskipun kecil tetapi bisa kamu apresiasi,” kata Inez.



“Dan kalaupun hari kamu saat itu sedang buruk, kamu bisa temukan hal-hal yang positif. Kamu perlu encourage dirimu untuk menemukan hal positif, ini yang sering kamu luapakan. Dengan begitu, kamu melihat segala sesuatunya menjadi lebih seimbang,” tutup Inez.

(FIR)