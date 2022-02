Sudah Booster tapi Masih Kena Omicron? Ini Alasannya!

(Craig Spencer, Direktur Kesehatan Global Pengobatan Darurat di New York-Presbyterian dan Pusat Medis Universitas Columbia, mengatakan mereka yang terinfeksi dan telah dibooster akan merasakan sakit tenggorokan. Ini lebih rendah dibandingkan bagi yang sama sekali tak divaksin. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Gejala yang timbul

Tingkat keparahan yang berbeda

Masih banyak orang yang beranggapan, kalau sudah lengkap vaksin dosis satu dan dua, tidak akan tertular covid-19 . Bahkan ada pula yang mengklaim, kalau sudah dapat dosis booster, tidak akan tertular Omicron.Itu salah! Varian Omicron bisa menyerang masyarakat yang sudah divaksinasi dosis booster sekalipun. Namun begitu, mereka yang sudah divaksinasi akan mempunyai gejala yang berbeda dengan mereka yang belum divaksin. Begitu pun dengan tingkat keparahannya.Perlu diketahui, Omicron merupakan varian yang mampu menginfeksi seseorang yang sudah divaksinasi. Bahkan, Omicron mampu menyebabkan kasus infeksi berulang pada orang-orang yang sudah sembuh dari covid-19 varian sebelumnya.Sebenarnya ada tiga alasan mengapa Omicron bisa menginfeksi orang yang sudah divaksinsi atau sudah mendapat booster. Hal ini disampaikan oleh mantan Direktur Penyakit Menular Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Asia Tenggara, Profesor Tjandra Yoga Aditama.Pertama, karena Omicron punya kemampuan menembus sistem pertahanan tubuh. Antibodi yang dimiliki tubuh berkat vaksin atau infeksi alami bisa jadi lebih sulit untuk mengenali dan mengatasi Omicron berkat mutasi yang dimilikinya."Ibaratnya, risiko relatif terinfeksi ulang adalah 6,36 kali pada yang belum divaksin dan 5,02 kali pada yang sudah divaksin. Jadi, kemungkinan untuk retap terinfeksi Omicrom itu tetap ada, walaupun sudah divaksin. Hanya saja diharapkan itu tanpa gejala atau gejala ringan," papar Prof. Tjandra.Alasan yang kedua, sebenarnya, tidak ada vaksin yang memiliki efikasi sampai 100 persen. Jadi boleh dibilang, untuk terinfeksi tetap ada, hanya mungkin tingkat keparahannya lebih kecil. Sehingga untuk dirawat di rumah sakit pun lebih rendah.Dan yang terakhir, bisa saja karena adanya faktor kerentanan genetik atau suseptibilitas genetika. Di mana, mungkin saja beberapa orang memiliki genetik yang bisa membuatnya lebih berisiko diserang Omicron."Bukti ilmiah untuk ini memang belum terlalu jelas. Akan lebih baik bila dilakukan penelitian suseptibilitas genetika covid-19 di Indonesia," imbuh Prof. Tjandra.Dari sekian banyak gejala yang mengiringi covid-19 varian Omicron, ada beberapa gejala yang mungkin timbul pada orang yang terinfeksi dan sudah divaksinasi serta booster. Semua ini hasil dari rangkuman yang berhasil kamu nukil dari laman Best Life.Maya Clark-Cutaia, profesor dari New York University Meyers College of Nursing, menjelaskan orang dengan Omicron namun sudah divaksin akan bergejala sakit kepala, pilek, nyeri, dan demam.Craig Spencer, Direktur Kesehatan Global Pengobatan Darurat di New York-Presbyterian dan Pusat Medis Universitas Columbia, mengatakan mereka yang terinfeksi dan telah dibooster akan merasakan sakit tenggorokan.Bagi orang yang menerima vaksin lengkap memiliki gejala kelelahan dan batuk, namun tidak ada sesak napas.Menurut Spesialis Penyakit Menular University of California, Peter Ching-Hong, orang yang telah divaksinasi dan booster mungkin tidak bergejala terlalu parah.Waktu sakit bagi mereka juga jauh lebih singkat. Mereka yang sudah mendapatkan dua dosis vaksin akan bergejala satu sampai dua hari. Sementara bagi orang yang tidak divaksinasi akan mengalami gejala dalam lima hari atau lebih.