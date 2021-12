Konsumsi Labu Parang, Bisa Hasilkan 5 Manfaat untuk Tubuh

Manfaat labu untuk kesehatan

1. Membuat kulit sehat

(Kandungan vitamin B2 dan manfaat vitamin A dalam daging buah labu juga berguna untuk menyehatkan mata. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

2. Mendukung kesehatan mata

3. Mendukung sistem kekebalan tubuh

4. Mengurangi risiko sindrom metabolik

5. Membantu mencegah kanker

Labu parang dapat menambahkan semburat warna ke piring makan dan banyak nutrisi untuk diet. Ini juga tidak mengandung lemak, kolesterol, atau sodium.Kamu bisa makan daging yang enak dan biji yang lezat dari buah besar ini. Untuk pengolahan, biasanya buah yang memiliki rasa sedikit manis ini sering dikombinasikan dengan rempah-rempah seperti pala dan kayu untuk membumbui makanan penutup dan minuman musiman.Meskipun labu biasanya aman untuk dimakan dan menawarkan manfaat kesehatan yang mengesankan, labu sering dikombinasikan dengan bahan-bahan tinggi gula dan lemak.Saat berbelanja labu kalengan, periksa labelnya untuk memastikan mendapatkan labu murni tanpa tambahan gula atau garam. Pai labu, roti gulung labu, dan latte bumbu labu biasanya sarat dengan gula, jadi simpan makanan penutup ini untuk acara-acara khusus.Kulit dan biji labu aman untuk dimakan dan merupakan sumber serat yang sangat baik. Namun, dapat memicu gejala tidak nyaman bagi orang dengan kondisi pencernaan. Biji labu yang dikupas adalah pilihan yang lebih aman untuk orang dengan masalah pencernaan. Berikut manfaat labu parang yang berhasil dinukil dari WebMD untuk kesehatan:Labu dikemas dengan nutrisi yang ramah kulit, termasuk vitamin C dan E, serta beta-karoten, yang semuanya memainkan peran penting dalam kesehatan kulit. Vitamin C tidak dibuat secara alami oleh tubuh, jadi penting untuk mendapatkannya dari makanan, di mana membantu dalam pembentukan kolagen yang menjaga kulit tetap montok dan kencang.Vitamin C juga membantu mencegah memar dan mempercepat penyembuhan luka. Vitamin E, sangat baik dan bekerja dengan vitamin C untuk membantu melindungi dari kerusakan akibat sinar matahari dan kekeringan.Vitamin A, atau beta-karoten, juga terlibat dalam perlindungan kulit dari sinar UVB matahari dan dapat membantu melindungi kulit dari sengatan matahari, meskipun tabir surya tetap dibutuhkan!Rendahnya tingkat vitamin A telah dikaitkan dengan penurunan penglihatan bahkan kebutaan. Beta-karoten, serta vitamin C dan E, membantu melindungi mata dan mengurangi risiko penyakit mata terkait usia. Labu juga merupakan sumber yang sangat baik dari dua karotenoid yang disebut lutein dan zeaxanthin, tingkat yang telah dikaitkan dengan penurunan risiko katarak.Penelitian telah menunjukkan bahwa vitamin A memainkan peran penting dalam meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Vitamin C juga berkontribusi pada aktivitas kekebalan yang memfasilitasi aktivitas sel kekebalan dan meningkatkan sel darah putih.Merupakan nama medis untuk kombinasi kondisi termasuk diabetes, obesitas dan tekanan darah tinggi. Secara kolektif, kondisi ini meningkatkan risiko penyakit jantung koroner dan stroke.Sebuah studi tahun 2015 di Jepang menemukan bahwa diet tinggi karotenoid, yang merupakan pigmen yang ditemukan dalam buah dan sayuran yang memberi mereka warna oranye, kuning dan hijau, dapat membantu mencegah perkembangan sindrom metabolik.Meskipun tidak ada 'makanan super' tunggal yang dapat mencegah kanker makan makanan yang sehat dapat mengurangi risiko kanker. Selain itu, sifat antioksidan karotenoid, vitamin A dan E, yang semuanya ditemukan dalam labu, dapat melindungi terhadap kanker tertentu, seperti kanker payudara.