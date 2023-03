Penambahan berat badan

(Tidak aktif secara fisik dapat meningkatkan risiko depresi. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Dunia pekerjaan sangat dekat dengan kata stres. Atau terlambat makan, bahkan tidak makan sampai jam kerja usai. Apalagi jika kamu termasuk orang yang bekerja di belakang meja, di mana lebih banyak menghabiskan waktu bekerja hanya duduk di bangku. Wajar bila setelah bekerja kamu ingin bersantai sedikit di sofa yang empuk. Gaya hidup yang sibuk dapat membuat berolahraga secara teratur menjadi cukup menantang, tetapi hal itu mungkin akan segera berubah. Setelah kamu memelajari lima efek samping terburuk dari gaya hidup yang tidak banyak bergerak atau tidak aktif (gaya hidup sedentary), kamu mungkin termotivasi untuk segera meningkatkan aktivitas di luar pekerjaan.Direktur Konten & Pendidikan Medis di Ro, Mike Bohl, MD, MPH, ALM, melalui Eat This, Not That! memperingati apa saja dampaknya bila kamu menjalani gaya hidup sedentary, di antaranya:Dengan tidak aktif bergerak artinya kamu akan sedikit membakar kalori dari yang seharusnya. Dr. Bohl mengatakan "Jika makan lebih banyak kalori daripada yang dibakar, berat badan akan bertambah dan berisiko mengalami obesitas.Risiko kehilangan massa otot juga bisa terjadi. "Ketika otot tidak ditantang atau digunakan cukup di siang hari, mereka menjadi lebih kecil. Secara keseluruhan, ini dapat menyebabkan komposisi tubuh yang memburuk, dan bahkan mungkin merasa lebih sulit untuk melakukan sesuatu atau Anda berada pada peningkatan risiko, jatuh misalnya," jelas Dr. Bohl.Menjalani kehidupan yang tidak banyak bergerak dapat mengakibatkan berkembangnya beberapa kondisi kronis, seperti kanker, diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, kolesterol tinggi, sindrom metabolik, osteoporosis, dan banyak lagi.Tubuh yang kurang aktif dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, di mana kamu bisa menderita depresi dan kecemasan. Para peneliti telah menemukan bahwa berurusan dengan kekurangan energi, masalah tidur, dan tidak aktif secara fisik atau tidak banyak bergerak akan dikaitkan dengan depresi dan perubahan suasana hati.Menjalani kehidupan yang tidak banyak bergerak menempatkan kamu pada risiko kematian dini yang lebih tinggi. Faktanya, menurut penelitian dari European Society of Cardiology, 20 tahun menjalani gaya hidup tidak aktif dapat menggandakan risiko menderita kematian dini.Meski cukup sulit, tidak ada kata terlambat untuk membalikkan kebiasaan buruk. "Cara terbaik untuk berhenti menjalani gaya hidup sedentary adalah memikirkan cara untuk memasukkan aktivitas fisik terstruktur dan tidak terstruktur ke dalam rutinitas harian," saran Dr. Bohl.Untuk aktivitas fisik terstruktur, direkomendasikan melakukan 150 menit latihan aerobik intensitas sedang per minggu (atau 75 menit latihan aerobik intensitas tinggi per minggu) ditambah latihan penguatan otot setidaknya dua hari sekali.Dalam hal aktivitas fisik yang tidak terstruktur, Dr. Bohl mengatakan ini bisa berupa apa saja mulai dari melakukan pekerjaan rumah tangga atau berjalan-jalan di mal setempat. "Intinya, ingatkan diri untuk bergerak. Jika kamu bekerja di belakang meja, setel alarm setiap 30 hingga 60 menit lalu bangun, berjalan-jalan, dan lakukan peregangan selama lima hingga 10 menit sebelum kembali bekerja," pugkas Dr. Bohl.