Medical Check Up sebagai Gaya Hidup Baru

Dewasa ini banyak kasus penyakit aneh yang muncul dan tidak mengenal usia. Tidak jarang ditemui penyakit pada orang tua, terjadi pada banyak dewasa muda, seperti stroke, jantung, ginjal, kanker, kekentalan darah. Padahal, satu atau dua dekade lalu didominasi orang tua.Sekarang ini, banyak dewasa muda yang mengalami sindrom metabolik. Sindrom metabolik adalah kondisi yang menyebabkan resiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes, mencakup tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kelebihan lemak tubuh dan kadar kolesterol yang tidak normal.Pemicunya adalah gaya hidup tidak sehat seperti makanan yang kurang bernutrisi untuk tubuh, kurang berolahraga ataupun kurang gerak, jarang terpapar sinar matahari pagi, sering begadang, kurang konsumsi air putih dan serat, rokok dan alhokol, hingga risiko penyakit genetik yang acapkali diabaikan masyarakat.Kesehatan yang sering kali terganggu akan menimbulkan ketidaknyamanan dan mengganggu produktivitas seseorang dan menimbulkan banyak masalah pada kemudian harinya. Pemeriksaan berkala atau yang dikenal dengan medical check up belum menjadi budaya di Indonesia.Perlu disadari dan dipahami bersama bahwa "mencegah lebih baik daripada mengobati" itu adalah fakta yang tidak terbantahkan, walaupun sering dianggap remeh. Banyak sekali orang yang merasa dirinya sehat-sehat saja, dan merasa tidak perlu melakukan pemeriksaan berkala. Ketika akhirnya merasakan gejala sakit, baru kemudian memeriksaan diri ke dokter.Selain alasan tersebut, alasan yang biasanya dilontarkan oleh masyarakat adalah harus mengeluarkan sejumlah uang yang tidak sedikit, tidak cukup waktu untuk memeriksakan dirinya karena terbentur dengan aktivitas lain.Tidak jarang, kasus penyakit berat yang ditemukan, selalu sudah terlambat untuk ditangani dan pada akhirnya akan memakan banyak biaya, waktu dan tenaga untuk sembuh, dibandingkan pengeluaran biaya serta waktu yang dibutuhkan untuk medical check up rutin. Oleh karena itu penting imbauan medical check up bagi mereka yang berusia 40 tahun ke atas demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.Sejak pandemi, banyak sekali akses fasilitas dan pelayanan kesehatan yang memadai di Indonesia guna mengakomodir kebutuhan masyarakat Indonesia. Tidak hanya puskesmas, klinik kesehatan pun telah banyak ditemukan dan memudahkan masyarakat untuk memeriksakan kesehatan masing-masing.Mayapada Healthcare melalui salah satu anak perusahaannya, yaitu Indolab, mengedukasi semua lapisan masyarakat bahwa medical check up merupakan bagian dari gaya hidup sehat masa kini untuk tetap memastikan kesehatan setiap individu dan menghadirkan solusi bagi masyarakat untuk pemeriksaan berkala.Indolab adalah salah satu klinik kesehatan yang melayani pelayanan kesehatan masyarakat dengan menyediakan laboratorium lengkap serta tenaga medis yang mumpuni untuk pemeriksaan diri yang berkala. Kelebihan yang dimiliki Indolab adalah klinik tersebut beroperasi selama 24 jam dalam 7 hari untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan yang darurat maupun rutinitas.Jadikan medical check up sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda yang baru, selain menerapkan pola hidup sehat. Masyarakat yang sehat akan melahirkan bangsa yang produktif dan sejahtera.