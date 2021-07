Benarkah Minum Kopi dapat Kurangi Risiko Terkena Covid-19?

(Tim peneliti menyebutkan selain konsumsi kopi, konsumsi setidaknya satu porsi sayuran dapat mengurangi risiko infeksi covid-19. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

(TIN)

Studi terbaru menyebutkan bahwa minum kopi setiap hari dikaitkan dengan risiko infeksi covid-19 yang lebih rendah. Para peneliti dari Universitas Northwestern menerbitkan temuan tersebut dalam jurnal Nutrients, yang berasal dari analisis terhadap hampir 40.000 peserta di Biobank Inggris.Tim peneliti memelajari kebiasaan diet peserta dari tahun 2006 hingga 2010 dan menghipotesiskan risiko infeksi virus korona berikutnya pada 2020.Para peneliti secara khusus mengamati konsumsi kopi, teh, daging olahan, daging merah, buah, sayuran, dan ikan berlemak pada peserta.Dikutip dari New York Post, setelah menyesuaikan faktor-faktor seperti ras, usia, jenis kelamin, dan faktor lain seperti aktivitas fisik, tingkat BMI, dan riwayat kondisi medis tertentu, para peneliti menemukan minum satu cangkir kopi atau lebih per hari, dikaitkan dengan penurunan risiko sekitar 10 persen untuk terkena covid-19 dibandingkan yang minum kurang dari satu cangkir per hari.Penulis studi menyebutkan bahwa kopi mengandung antioksidan dan sifat antiinflamasi, serta konsumsi kopi memiliki erat kaitannya dengan penanda inflamasi. Penanda inflamasi ini dikaitkan dengan tingkat keparahan dan kematian pada pasien covid-19.“Secara keseluruhan, efek imunoprotektif kopi terhadap covid-19 masuk akal dan perlu diselidiki lebih lanjut,” tulis peneliti. Tim peneliti juga melakukan pengamatan lebih lanjut dan menemukan bahwa mengonsumsi setidaknya satu porsi sayuran dapat mengurangi risiko infeksi covid-19.Sedangkan konsumsi daging olahan seperti sosis dan ham, dikaitkan dengan risiko infeksi covid-19 yang lebih tinggi. Namun para peneliti menyebutkan bahwa sebagian disebabkan oleh faktor makanan lain daripada konsumsi daging itu sendiri karena konsumsi daging merah tidak menimbulkan risiko.“Meskipun temuan ini memerlukan konfirmasi independen, kepatuhan terhadap melakukan diet tertentu dapat menjadi alat tambahan selain pencegahan covid-19 lainnya yang sudah ada selama ini untuk membatasi penyebaran virus ini,” tulis para penulis.Tentunya seperti diimbau oleh para ahli dan dokter, asupan gizi seimbang diperlukan untuk kesehatan tubuh dan imun yang baik.