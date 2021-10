Top 3 Berita Gaya: Startegi Melindungi Lansia dari Covid-19 hingga Alasan Kucing Memburu Tikus

Langkah Strategis Harus Segera Dilakukan untuk Melindungi Lansia dari Ancaman Covid-19

Mengapa Kucing Sering Memburu Tikus?

Perjalanan After Beaute, Produk Lokal yang Diburu MUA se-Indonesia

(FIR)

Top 3 berita Gaya hari ini terkait strategi melindungi Lansia dari Covid-19. Kemudian mengapa kucing sering memburu tikus, hingga perjalanan After Beaute, produk lokal yang digandrungi MUA se Indonesia.Berbagai upaya strategis harus segera dilakukan untuk mengatasi ancaman kematian terhadap kelompok lansia yang terpapar covid-19. Peningkatan persentase vaksinasi covid-19 terhadap lansia mendesak dilakukan.Selengkapnya klik di sini Kucing seringkali terkenal dengan kebiasaannya memangsa tikus. Beberapa orang juga bahkan dengan sengaja memelihara kucing di rumahnya, agar tidak ada tikus yang masuk ke rumahnya. Namun, sebenarnya apakah yang menyebabkana kucing memiliki kebiasaan memangsa tikus?Selengkapnya klik di sini Merek kosmetik lokal After Beaute dikenal dengan produk kosmetiknya yang mewah dan eksklusif, namun dengan harga terjangkau. Lebih menariknya lagi, produk After Beaute bisa disukai masyarakat Indonesia, terutama, yang animonya besar, ialah para makeup artist (MUA) di seluruh Indonesia.Selengkapnya klik di sini