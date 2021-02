5 Makanan yang Cocok untuk Menu Dietmu

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Salah satu cara menurunkan berat badan secara optimal adalah dengan mengonsumsi makanan atau minuman yang tepat. Beberapa makanan dianggap bisa membantu menurunkan berat badan kamu lebih cepat.



Dikutip dari Eat This, Lisa Richards CNC, ahli gizi dan pendiri The Candida Diet menjelaskan bahwa, memilih makanan yang tepat bisa memberikan segudang manfaat untuk sistem tubuhmu. Dalam hal ini, Lisa merekomendasikan makanan utuh.



"Dengan memprioritaskan makanan utuh, secara alami kamu akan mengurangi asupan karbohidrat rafinasi yang meradang, camilan padat natrium, dan makanan berlemak tidak sehat, yang memangkas asupan kalori harian," kata Lisa.



Beberapa makanan yang bisa kamu tambahkan ke menu diet kamu antara lain:

1. Seledri

Lisa mengungkapkan, seledri menawarkan lebih dari sekedar kandungan rendah kalori. Seledri menurutnya juga mengandung banyak antioksidan penurun peradangan, yang dapat membantu melawan radikal bebas yang merusak. Seledri juga dianggap berkontribusi pada kondisi kronis dan kanker.



"Seledri juga mengandung senyawa yang disebut' apiuman' yang telah terbukti mendukung kesehatan saluran cerna. Saat usus sehat, metabolisme kamu dapat bekerja lebih efisien untuk membantu menurunkan berat badan," kata Lisa.

2. Apel

Lisa menjelaskan bahwa apel kaya akan antioksidan yang membantu membersihkan tubuh dari racun, yang dapat menyebabkan peradangan dalam tubuh dan penambahan berat badan yang tidak diinginkan. Apel ini juga mengandung banyak serat yang bagus untuk penurunan berat badan.



Satu apel mengandung lebih dari 5 gram serat yang membuatnya lebih mengenyangkan dibandingkan dengan camilan dengan kandungan kalori serupa.

3. Biji chia

Satu porsi atau setara satu sendok makan biji chia mengandung hampir 10 gram serat. Artinya hampir 40 % dari asupan harian yang direkomendasikan.



"Serat dalam bijinya membantumu merasa kenyang, yang dapat menghentikan kamu makan berlebihan," kata Lisa.

4. Oatmeal

Secangkir oatmeal mengandung protein setara telur. Dengan kata lain, makanan sarapan yang populer adalah alat penurunan berat badan yang sangat baik.



Faktanya, menurut sebuah penelitian di Annals of Nutrition and Metabolism, para ilmuwan menemukan bahwa, sarapan oatmeal menghasilkan rasa kenyang yang lebih besar, tingkat rasa lapar yang lebih rendah, dan membuat orang konsumsi lebih sedikit kalori pada waktu makan berikutnya, dibandingkan dengan satu porsi makanan manis siap saji.

5. Telur

Sebuah studi dari Nutrition Research menunjukkan bahwa, makan telur untuk sarapan dapat membuatmu merasa lebih kenyang dan membantumu makan lebih sedikit kalori sepanjang hari. Dalam artian, telur merupakan senjata rahasia untuk menurunkan berat badan.



Secara gizi, satu telur rebus besar (sekitar 50 gram) mengandung kurang dari satu gram karbohidrat dan tetap menjadi sumber protein yang sangat baik. Telur juga kaya akan asam amino, antioksidan, dan lemak sehat.

(FIR)