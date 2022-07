3 Berita Terpopuler Gaya: Belum Ada Kasus Monkeypox di Indonesia Hingga Ciri Kadar Kolesterol Tinggi

1. Belum Ada Kasus Monkeypox, Indonesia Masuk Negara Klasifikasi 1 dari WHO

Hingga saat ini, penyakit cacar monyet (monkeypox) telah tersebar di 75 negara di dunia, dengan total sebanyak 17.156 kasus positif. Berdasarkan data WHO, monkeypox telah menyebabkan 5 kasus meninggal hingga 22 Juli 2022.Karena banyaknya kasus tersebut, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan monkeypox sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional sejak Sabtu, 23 Juli 2022.Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. Mohammad Syahril, Sp.P, MPH memastikan bahwa kasus terkonfirmasi positif cacar monyet belum ditemukan di Indonesia. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Rabu, 27 Juli 2022:Dalam masa pandemi ini salah satu penyakit yang muncul adalah cacar monyet atau biasa disebut dengan monkeypox. Monkeypox pertama kali ditemukan pada tahun 1958 di Denmark ketika ada dua kasus seperti cacar muncul pada koloni kera yang dipelihara untuk penelitian, sehingga cacar ini dinamakan 'monkeypox'.Virus Cacar Monyet diketahui dapat menular lewat kontak dekat dengan orang lain yang terinfeksi, hewan yang terjangkit, atau bahkan yang terkontaminasi virus. Pada penularan antarmanusia, Cacar Monyet menyebar dari satu orang ke orang lainnya melalui kontak fisik dekat. Nah, apa saja yang dibeberkan oleh Kemenkes soal cacar monyet di Indonesia?

Pada tanggal 23 Juli 2022 Direktur Jenderal WHO menetapkan bahwa wabah multinegara ini merupakan Darurat Kesehatan Masyarakat yang Menjadi Perhatian Internasional. Ini merupakan tingkat kewaspadaan tertinggi di bawah Peraturan Kesehatan Internasional.Dr Francisco Silva, Dokter Umum di Lisbon, Portugal, yang juga bekerja di sebuah klinik kesehatan seksual di kota tersebut telah melihat peningkatan jumlah pasien dengan gejala serupa yang dengan cepat diidentifikasi sebagai penyakit cacar monyet."Pada awal Mei saya memiliki beberapa pasien dengan apa yang tampak seperti bisul," ujar Dr Silva, seperti dilansir dari Reliefweb.

Kadang tingginya kolesterol tidak terdeteksi sampai memengaruhi tubuh manusia sedemikian rupa sehingga sulit untuk kembali normal.Untuk itu, dokter dan pakar kesehatan selalu menyarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin agar silent killer ini dapat dideteksi sejak dini dan dapat ditangani sebelum menimbulkan bahaya.Namun begitu, bukan berarti adanya kadar kolesterol tinggi dalam tubuh tidak menunjukkan gejala apa pun. Kehadiran jumlah kolesterol yang berlebihan memberikan beberapa tanda yang sering luput dari perhatian. Misalnya pada kaki.