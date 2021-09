Pemeriksaan Whole Genome Sequencing Atisipasi Berbagai Varian Covid-19 yang Masuk Indonesia

(Menurut dr. Siti Nadia Tarmidzi, M.Epid, Juru Bicara Vaksinasi Covis-19 Kementerian Kesehatan RI, saat ini kapasitas laboratorium pemeriksaan whole genome sequencing yang dimiliki Indonesia mampu mendeteksi sampel variaan covid-19 dalam waktu rata-rata 4-5 hari. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Saat ini varian Mu menjadi varian yang cukup mendapatkan perhatian. Varian covid-19 yang baru ini dikhawatirkan menyebar dengan cepat.Bahkan ditakutkan juga bahwa varian ini dapat bertahan dari antibodi yang dihasilkan oleh vaksinasi covid-19 "Terkait kasus konfirmasi positif dari para pelaku perjalanan luar negeri, dilakukan pemeriksaan sequencing untuk mengantisipasi masuknya varian covid-19 di Indonesia termasuk varian Mu yang saat ini kita ketahui merupakan varian baru," ujar dr. Siti Nadia Tarmidzi, M.Epid, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan RI, dalam Keterangan Pers Virtual "Mengantisipasi Varian Baru Covid-19."Menurut dr. Nadia, pemerintah juga memantau pelaku perjalanan luar negeri seperti WNI yang baru kembali dari Kolombia, Ekuador, maupun negara-negara yang sudah mengumumkan ada penyebaran varian Mu di negara mereka."Saat ini kapasitas laboratorium pemeriksaan whole genome sequencing yang kita miliki mampu mendeteksi sampel variaan covid-19 dalam waktu rata-rata 4-5 hari," kata dr. Nadia."Sehingga dengan kapasitas tersebut, kita bisa mengisolasi pelaku perjalanan luar negeri yang sudah terkonfirmasi covid-19 dengan varian tertentu di fasiltas layanan kesehatan. Baik itu di rumah sakit, ataupun di tempat isolasi yang terpusat," paparnya lagi.Ia juga menjelaskan bahwa saat ini Kementerian Kesehatan dan juga sektor terkait lainnya selalu memantau dan melakukan pemeriksaan sequencing terhadap kasus-kasus yang masuk ke Indonesia, maupun yang terjadi melalui penularan lokal di Indonesia."Sampai saat ini ada 5.835 hasil sequencing telah kita laporkan. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut, 2.300 adalah merupakan varian Delta yang ditemukan di 33 provinsi di Indonesia""Kita juga memanau semua varian yang muncul, baik itu varian of concern (VOC) yaitu varian Alpha, Beta, Gamma, dan Delta maupun variant of interest (VOI) seperti varian Eta, Iota, Kappa, Lambda, dan lainnya termasuk juga varian lokal yang muncul di Indonesia," jelas dr. Nadia."Kami juga melakukan pemantauan terhadap varian Mu yang saat ini menyebar di 46 negara. Dan kami terus melakukan koordinasi dengan petugas di pintu-pintu masuk dan menyusun berbagai kebijakan untuk mengantisipasi kemungkinan masuknya varian yang dikatakan memiliki potensi kebal terhadap vaksin," kata dr. Nadia.Ia kembali menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya mencegah masuknya varian baru dari luar Indonesia melalui pengetatan kebijakan karantina internasional seperti entry dan exit testing, serta persyaratan vaksin."Kami juga terus berkonsultasi dengan WHO untuk terus memperbaiki informasi terkait varian Mu dan varian-varian lainnya yang berpotensi menyebar di Indonesia," tutup dr. Nadia.