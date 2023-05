Teratur dan Rutin, Inilah 7 Manfaat Kesehatan Lobak yang Bisa Diperoleh

1. Membantu mencegah kanker

(Sebuah studi populasi menunjukkan bahwa mengonsumsi banyak sayuran, seperti lobak, bisa melindung dari jenis kanker tertentu. Contohnya seperti kanker usus besar dan kanker paru-paru. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

Lobak termasuk sayuran yang masuk ke dalam famili Cruciferae yang berasal dari Asia dan Eropa. Sayuran ini memiliki nama Latin Raphanus sativus dengan banyak jenis yang berbeda dan bervariasi, baik dalam bentuk, warna, dan rasanya.Lobak juga memiliki kandungan vitamin C, serat, kalsium, folat, hingga fosfor. Perlu diketahui, kandungan tersebut berperan penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan mencegah berbagai macam penyakit.Dan untuk mendapatkan khasiat dari lobak, kamu bisa mengonsumsinya secara rutin dan teratur. Nah, menukil dari Taste of Home, berikut manfaat yang bisa kamu peroleh dari lobak.Seperti sayuran silangan lainnya, lobak mengandung senyawa yang membantu membersihkan zat penyebab kanker dan mencegah perkembangan tumor. Detoksifikasi renyah dianggap membantu melindungi tubuh terhadap kanker usus besar, ginjal, usus, lambung dan mulut, khususnya.Lobak merupakan agen antijamur alami. Jus lobak mengandung enzim yang membunuh jamur umum yang biasanya ditemukan pada manusia. Jamur Candida albicans, dapat menyebabkan infeksi jamur. Cobalah salad dengan tambahan lobak untuk menambahkan sedikit antijamur ke dalam diet.Vitamin C dalam lobak, bersama dengan seng dan fosfor dapat membantu melawan kekeringan kulit, jerawat, dan ruam. Kandungan air yang tinggi pada lobak juga membantu menghidrasi kulit. Untuk membuat pembersih atau masker alami untuk wajah, gunakan lobak mentah yang dihancurkan.Hidrasi lebih baik untuk kulit. Lobak menjaga seluruh tubuh tetap terhidrasi karena kandungan airnya yang tinggi. Hidrasi yang baik dapat memberi kamu lebih banyak energi, meningkatkan suasana hati, dan bahkan membantu menghambat infeksi pada ginjal.Lobak juga merupakan sumber yang baik untuk antosianin. Flavonoid ini tidak hanya memberi warna merah pada lobak, tetapi juga membantu menjaga jantung kita tetap terpompa.Lobak tinggi potasium, di mana bisa membantu menurunkan tekanan darah. Mereka juga mendukung pembentukan kolagen, yang membantu menjaga kesehatan pembuluh darah. Lobak juga dianggap dapat mengontrol kerusakan sel darah merah dan membantu meningkatkan suplai oksigen ke darah.Lobak bisa sangat baik untuk hati dan perut karena bertindak sebagai detoksifikasi yang kuat. Lobak mengurangi penghancuran sel darah merah yang disebabkan oleh penyakit kuning dengan meningkatkan pasokan oksigen segar ke dalam darah.