3 Berita Terpopuler Gaya: 7 Tanda 'Diam' dari Kanker Hingga Tren Tanaman Hias Baru

1. Jangan Abaikan 7 Tanda 'Diam' Ini, Kemungkinan Awal dari Kanker

2. 6 Langkah Ini Bisa Menyembuhkan Diri dari Pengalaman Traumatis

3. 5 Tanaman Hias Baru dengan Dedaunan Warna-Warni untuk Mencerahkan Rumah

(TIN)

Kanker merupakan penyakit kronis yang dapat menyerang berbagai bagian tubuh. Itu terjadi ketika sel-sel dalam tubuh mulai membelah dan tumbuh tak terkendali, menghancurkan jaringan sehat dan menyebabkan beragam gejala.Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kanker adalah penyebab utama kematian kedua di dunia, terhitung sekitar 9,6 juta kematian pada tahun 2018.Kanker paru-paru, prostat, kolorektal, perut, dan hati adalah beberapa jenis kanker yang paling umum pada pria. Sementara kanker payudara, kolorektal, paru-paru, serviks, dan tiroid adalah yang paling umum di antara wanita, kata badan kesehatan global tersebut.Dan deteksi dini dikatakan sebagai kunci untuk mengobati kanker tepat waktu. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Minggu, 5 Februari 2023:Meskipun tidak semua benjolan bersifat kanker, benjolan yang besar, keras, tidak nyeri saat disentuh, dan pembengkakan yang tiba-tiba dapat mengindikasikan penyakit tersebut. Benjolan kanker secara bertahap membesar dan dapat dirasakan dari luar tubuh.Ini bisa muncul di payudara, testis, atau leher, tetapi juga di lengan dan kaki. Segera periksakan diri untuk mendeteksi benjolan kanker tersebut. Termasuk juga perubahan tahi lalat yang ada. Perubahan ukuran, bentuk, dan warna tahi lalat tidak boleh dianggap enteng. Ini bisa mengindikasikan melanoma, yang merupakan jenis kanker kulit paling serius.Selengkapnya klik di sini Ada kesalahpahaman bahwa orang dapat dengan mudah melupakan pengalaman traumatis. Pengalaman traumatis merupakan pengalaman yang mengejutkan, menakutkan, atau berbahaya yang memengaruhi seseorang secara emosional, menurut National Institute of Mental Health.Itu bisa berupa bencana alam, perjuangan hidup-mati dengan penyakit seperti covid-19, kecelakaan mobil, kejahatan, kematian, atau serangan kekerasan yang membuat kamu merasa tidak berdaya, ketakutan, atau lepas kendali.Setelah itu, seseorang mungkin bersikeras kepada orang lain dan diri sendiri bahwa kamu baik-baik saja karena secara fisik selamat. Namun bukan berarti pengalaman tersebut tidak meninggalkan luka emosional.Selengkapnya klik di sini Sama seperti menggunakan warna kontras, tekstur dan bentuk adalah kunci untuk desain taman luar ruangan yang menarik. Pun dengan taman dalam ruangan hunian kamu. Sedikit warna di tempat yang tepat dapat mengubah kata "menarik" menjadi "menakjubkan" dalam hitungan detik.Seperti yang dilansir dari Better Home and Garden, beberapa varietas tanaman hias berikut dapat memberikan warna beragam yang secara naluriah dicari oleh mata kita.Pasalnya, daun tanaman hias ini berbeda seperti biasanya. Daunnya tampak warna-warni yang dapat membuat ruangan lebih berwarna. Salah satunya yaitu Aglaonema, tanaman hias dari jenis talas-talasan.Selengkapnya klik di sini