Bisa Membahayakan Kesehatan, Ini 3 Polusi yang Bersumber di Dalam Ruangan

1. Buruknya ventilasi udara

2. Zat berbahaya dari material bangunan

3. Bahan pembersih ruangan

Tak sedikit masyarakat yang beraktivitas di dalam ruangan. Kendati di dalam ruangan, bukan berarti bersih akan polusi.Setidaknya, ada tiga sumber polusi dalam ruangan yang sebenarnya membahayakan bagi kesehatanmu, lho. Apa saja kira-kira ya?Dilansir dari National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), selain berasal dari limbah asap kendaraan dan industri di luar rumah dan gedung, polusi dapat bersumber dari dalam ruangan. Persentase polutannya bahkan dapat mencapai 60 persen dan berdampak negatif pada kesehatan.Menurut Coway, perusahaan pemurni air dan udara dari Korea Selatan, ada tiga sumber polusi di dalam ruangan, antara lain:Apakah kamu termasuk yang tidak banyak membuka ventilasi udara ketika di dalam ruangan? Ternyata, kontaminasi udara dapat terdeteksi dari saluran udara tempat berkembang biaknya jamur, bakteri, protozoa, dan mikroba lainnya.Kegiatan domestik seperti memasak atau yang berhubungan dengan pembakaran dan pemanasan juga menimbulkan polusi udara. Terlebih jika ventilasi di ruangan terbatas, sehingga menghambat pertukaran udara dan masuknya udara segar.Idealnya, ruangan harus memiliki ventilasi silang dengan dua bukaan per ruangan. Namun, jika hanya terdapat satu bukaan, maka kamu bisa membuka pintu atau jendela di ruangan lain agar sirkulasi udara tetap lancar.Tidak banyak yang menyadari bahwa bahan bangunan seperti lem, fiberglass, asbes, material olahan kayu, dan komponen gedung lainnya juga jadi sumber polusi udara. Padahal, material ini sering ditemukan di sekitarmu, bukan.Menurut American Lung Association, gangguan kesehatan yang ditimbulkan dari bahan material ini dapat dirasakan dari gejala batuk, napas pendek, mual, pusing, hingga kelelahan.Yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah kandungan Volatile Organic Compounds (VOCs) pada cat yang dipakai dalam ruangan.Kenapa harus diperhatikan? Ternyata, jika mengandung VOCs tinggi, kandungan komponen bahan kimia organiknya yang dapat menguap dan mencemari udara.Kenyamanan ruangan tentunya bergantung pada kebersihan ruangan. Namun, bahan pembersih juga memiliki risiko mencemari udara, karena terbuat dari bahan yang membahayakan pernapasan.Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Bergen di Norwegia mengungkapkan fakta terkait bahaya zat kimia di permbersih ruangan. Penelitian ini sudah dilakukan 20 tahun lamanya terhadap 6 ribu orang.Profesor sekaligus ketua peneliti tim riset tersebut mengemukakan kekhawatirannya akan kerusakan kecil pada saluran pernapasan. Sehingga dapat terjadi secara bertahap dan akan berimbas pada penurunan fungsi paru dalam jangka panjang.