5 Sayuran yang Paling Menyehatkan

(Beragam manfaat brokoli, antara lain mencegah pertumbuhan sel kanker, meningkatkan kesehatan kulit, sampai menjaga kesehatan pencernaan. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Makan banyak sayuran bisa menjadi cara simpel untuk membuat tubuhmu sehat. Dan ternyata beberapa sayuran dianggap lebih unggul dibanding yang lainnya.Dikutip dari Medical News Today, kamu mungkin bisa mulai memperbanyak konsumsi sayuran berikut ini.Bayam adalah sayuran berdaun hijau dan sumber kalsium, vitamin , zat besi, dan antioksidan. Karena kandungan zat besi dan kalsiumnya, bayam adalah tambahan yang bagus untuk diet bebas daging atau susu.Satu cangkir bayam mentah sebagian besar terdiri dari air dan hanya mengandung 7 kalori. Ini juga menyediakan kebutuhan harian penuh orang dewasa untuk vitamin K, vitamin A, vitamin C, magnesium, folat, besi, kalsium, dan antioksidan. Kale adalah sayuran berdaun hijau yang sangat populer dengan beberapa manfaat kesehatan. Ini vitamin A, C, dan K dalam jumlah yang tinggi. Kale dapat bermanfaat bagi orang dengan kolesterol tinggi.Satu studi kecil tahun 2008 melaporkan bahwa pria dengan kolesterol tinggi yang minum 150 mililiter jus kale setiap hari selama 12 minggu mengalami penurunan 10 persen dalam low-density lipoprotein, atau kolesterol "jahat", dan peningkatan 27 persen dalam high-density lipoprotein. atau kolesterol "baik".Brokoli adalah sayuran yang sangat menyehatkan. Brokoli bisa memenuhi kebutuhan harian penuh vitamin K dan juga mengandung vitamin C yang tinggi.Menurut National Cancer Institute, penelitian pada hewan telah menemukan bahwa bahan kimia tertentu, yang disebut indoles dan isothiocyanates, dalam sayuran ini juga dapat menghambat perkembangan kanker di beberapa organ, termasuk kandung kemih, payudara, hati, dan perut.Senyawa ini dapat melindungi sel dari kerusakan DNA, menonaktifkan agen penyebab kanker, dan memiliki efek antiinflamasi.Setiap cangkir wortel cincang mengandung empat kali asupan vitamin A harian yang direkomendasikan orang dewasa, dalam bentuk beta karoten. Vitamin A sangat penting untuk penglihatan yang sehat.Nutrisi tertentu dalam wortel mungkin juga memiliki sifat melawan kanker. Sebuah tinjauan 2018 dari 10 artikel melaporkan bahwa asupan wortel diet dikaitkan dengan penurunan risiko kanker payudara.Bawang putih adalah antibiotik alami. Ulasan tahun 2018 mencatat bahwa orang telah menggunakan bawang putih untuk tujuan yang mirip dengan antibiotik sejak abad ke-16. Allium, komponen bawang putih, mungkin menjadi sumber manfaat kesehatannya.