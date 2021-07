Ini 45 Jadwal dan Lokasi Vaksinasi di Jakarta dan Kepulauan Seribu

Jakarta Timur

Jakarta Selatan

Jakarta Pusat

(Cek jadwal dan tempat vaksinasi di seputar Jakarta dan Kepulauan Seribu melalui laman JAKI (Jakarta Kini). Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

Jakarta Barat

Jakarta Utara

Kepulauan Seribu

(TIN)

Vaksinasi adalah salah satu cara yang bisa digunakan untuk melawan virus covid-19 . Saat ini, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta telah menambah kuota vaksinasi melalui JAKI di seluruh lokasi Fasilitas Kesehatan Kecamatan hingga 300 kuota per hari.Kamu bisa pilih tempat vaksinasi yang paling dekat dengan tempatmu. Berikut list lokasinya yang dikutip dari Instagram Jakarta Smart City.1. Gedung A Kantor Walikota Jakarta Timur, Kelurahan Pulogebang, Cakung kuota 300 orang per hari2. Pondok Pesantren Minhajurrosidin Kelurahan Lubang Buaya, Cipayung kuota 300 orang per hari3. GOR Ciracas, Kelurahan Ciracas kuota 300 orang per hari4. SMA 71 Jakarta Timur, Kelurahan Duren Sawit kuota 300 orang per hari5. Mall City Plaza Jatinegara, Kelurahan Balimaster kuota 300 orang per hari6. Puskesmas Kecamatan Kramat Jati, Kelurahan Kramat Jati kuota 300 orang per hari7. SMA Negeri 48 Jakarta, Kelurahan Pinang Ranti kuota 150 orang per hari8. Universitas Borobudur, Kelurahan Cipinang Melayu kuota 150 orang per hari9. SMA Negeri 31 Jakarta, Kelurahan Utan Kayu Selatan kuota 300 orang per hari10. SDN 07 Pekayon, Kelurahan Pekayon kuota 200 orang per hari11. SMKN 26 Jakarta, Kelurahan Rawamangun kuota 300 orang per hari1. SMP Negeri 86 Cilandak Barat, Kelurahan Cilandak Barat kuota 300 orang per hari2. Puskesmas Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Jagakarsa kuota 300 orang per hari.3. SMPN 12 Jakarta Kelurahan Melawai kuota 300 orang per hari4. Rumah Dinas Kantor Camat Kebayoran Lama, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan kuota 300 orang per hari5. SMP 141 Jakarta, Kelurahan Pela Mampang kuota 300 orang per hari6. Gedung Smesco, Kelurahan Pancoran kuota 300 orang per hari7. Pejaten Village, Kelurahan Jatipadang kuota 300 orang per hari8. Universitas Tanri Abeng, Kelurahan Ulujami kuota 300 orang per hari9. Puskesmas Kecamatan Setiabudi, Kelurahan Guntur kuota 300 orang per hari10. Prudential Mall Kokas, Kelurahan Menteng Dalam kuota 300 orang per hari1. RPTRA Matahari, Kelurahan Cempaka Putih kuota 300 orang per hari2. Puskesmas Kelurahan Petojo Selatan kuota 300 orang per hari3. SMP Negeri 2, Kelurahan Johar Baru kuota 300 orang per hari4. SMK 3 Kemayoran, Kelurahan Gunung Sahari Selatan kuota 300 orang per hari5. SMP Negeri 8 Jakarta, Kelurahan Menteng kuota 300 orang per hari6. GOR Mangga Dua Selatan, Kelurahan Mangga Dua Selatan kuota 300 orang per hari7. RPTRA Planet Senen per 19 Juli pindah ke Hotel OYO Townhouse Salemba, Kelurahan Senen kuota 300 orang per hari8. SMP 40 Bendungan Hilir, Kelurahan Tanah Abang kuota 300 orang per hari1. Puskesmas Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Cengkareng Barat kuota 300 orang per hari2. PKC Grogol Petamburan, Kelurahan Wijaya Kusuma kuota 300 orang per hari3. SMA 84 Kalideres, Kelurahan Kalideres kuota 300 orang per hari4. Aula P3PAUD Kebon Jeruk, Kelurahan Kebon Jeruk kuota 300 orang per hari5. PKC Kembangan, Kelurahan Kembangan Utara kuota 300 orang per hari6. SMAN 78 Jakarta, Kelurahan Kemanggisan kuota 300 orang per hari7. SDN 01 Pinangsia, Kelurahan Pinangsia kuota 300 orang per hari8. Aula Puskesmas Kecamatan Tambora, Kelurahan Krendang kuota 300 orang per hari1. Kantor Camat Cilincing, Kelurahan Cilincing kuota 300 orang per hari2. Gelanggang Remaja Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Timur kuota 300 orang per hari3. Jakarta Islamic Center, Kelurahan Tugu Utara kuota 300 orang per hari4. Rumkitlap AGP Ancol, Kelurahan Ancol kuota 300 orang per hari5. SMP 112 Pejagalan, Kelurahan Pejagalan kuota 300 orang per hari6. RPTRA Sungai Bambu, Kelurahan Sungai Bambu kuota 300 orang per hari1. SDN Pulau Kelapa 01 Pagi, Kelurahan Pulau Kelapa kuota 300 orang per hari2. RPTRA Pulau Tidung, Kelurahan Pulau Tidung kuota 300 orang per hariKamu juga bisa menghubungi Layanan Darurat Covid-19 dari laman corona.jakarta.go.id/id/publikasi yaitu 112, 0811 1211 2112, dan 0813 8837 6955.