3 Berita Terpopuler Gaya: Vaksinasi Booster Lawan Keparahan Infeksi Omicron Hingga Tips Langsing Berpakaian

1. Vaksinasi Booster Melawan Keparahan Infeksi Omicron

2. Bakwan Keladi Crispy dengan Bahan Talas

3. 3 Trik Sederhana agar Terlihat Langsing Saat Berpakaian

Dalam sebuah studi yang diterbitkan di Science, para peneliti menilai panel tujuh vaksin coronavirus 2 (SARS-CoV-2) sindrom pernapasan akut parah yang saat ini tersedia secara global dan di Amerika Serikat (AS) dan kekebalan yang diperoleh melalui infeksi sebelumnya terhadap semua subvarian Omicron.Karena peningkatan infeksi terobosan dan peningkatan penularan Omicron BA.5., pemerintah AS sedang mempertimbangkan untuk merekomendasikan dosis kedua vaksinasi booster untuk orang dewasa di bawah usia 50 tahun.Walaupun subvarian Omicron bisa kebal terhadap vaksin sebelumnya, namun penelitian menunjukkan potensi vaksinasi booster untuk memperoleh antibodi penetral terhadap subvarian Omicron. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Minggu, 31 Juli 2022:Booster vaksin disebut juga vaksin dosis ketiga diberikan sebagai upaya untuk memutuskan rantai penularan COVID-19. Tujuannya dengan meningkatkan imunitas tubuh dalam melawan virus korona. Vaksinasi booster terbukti berhasil meningkatkan kadar antibodi tubuh dalam melawan covid-19. Buat kamu pencinta gorengan sepertinya bala-bala atau bakwan pastinya menjadi salah satu menu yang selalu hadir dalam satu bungkus komplet gorengan.Nah, apakah kamu pernah mendengar tentang bakwan keladi yang bakwa dengan bahan talas. Sering juga disebut dengan Uyen, Bujan, atau Bentoel Goreng, kuliner ini harus kamu coba deh. Manfaat talas salah satunya adalah memiliki indeks glikemik yang rendah.Ini juga bisa membantu menunjang kesehatan tubuh, kadar gula darah harus dijaga agar tetap stabil. Kadar gula darah yang terlalu tinggi berisiko menyebabkan resistensi insulin. Apabila tidak terkontrol, gula darah yang tinggi tersebut bisa menyebabkan penyakit diabetes. Terilihat ramping saat berpakaian tentu akan menambah percaya diri seorang wanita. Dan seorang blogger fashion, Jen menjadi viral di dunia TikTok karena video yang diunggahnya. Lewat video tersebut, ia membagikan tiga trik sederhana untuk melangsingkan tubuh secara instan.Bagi banyak orang, kepositifan tubuh sangat penting, terutama jika digabungkan dengan tips mode yang menunjukkan sudut terbaik diri. Dikenal di TikTok sebagai @jen_x_style, influencer kecantikan dan blogger mode Jen menjelaskan secara rinci tentang apa yang tidak boleh dikenakan ketika seseorang ingin terlihat lebih ramping dan menawarkan alternatif mode yang lucu.Seperti yang dilansir dari The Sun, Jen tidak hanya populer di TikTok, tetapi dia juga pemilik merek fesyennya sendiri JX Collection. Adapun produk yang dijual adalah jam tangan pria, pakaian wanita, dan kosmetik. Dalam video berdurasi 41 detik, pakar mode itu langsung membahas topik diskusi saat dia muncul di layar di awal video.