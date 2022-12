3 Berita Terpopuler Gaya: Omicron BF.7 Hingga Tips Berolahraga bagi Penderita Eksem

1. Tetap Waspada, Varian Omicron Baru BF.7 Hadir, Yuk Cari Tahu!

2. 7 Kondisi Kulit Ini Seperti Jerawat, Padahal Bukan, Waspada

3. 5 Tips Berolahraga bagi Penderita Eksem

Sejak varian Omicron muncul pada akhir 2021, ia berkembang pesat menjadi beberapa subvarian. Dan kembali, satu subvarian, BF.7, baru-baru ini diidentifikasi sebagai varian utama yang menyebar di Beijing.Ini juga berkontribusi terhadap lonjakan infeksi covid-19 yang lebih luas di Tiongkok. Dengan adanya varian baru ini, dan haruskah kita khawatir?Meskipun laporan dari Tiongkok tentang karakteristik varian ini memprihatinkan, tampaknya tidak berkembang terlalu banyak di tempat lain di dunia. BF.7, kependekan dari BA.5.2.1.7, adalah turunan dari varian Omicron BA.5.Laporan dari Tiongkok menunjukkan BF.7 memiliki kemampuan infeksi terkuat dari subvarian Omicron di negara tersebut, lebih cepat menular daripada varian lain. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Minggu, 18 Desember 2022:Varian SARS-CoV-2 Omicron BF.7 merupakan sub varian dari varian SARS-CoV-2 Omicron. Ini bertanggung jawab atas gelombang covid-19 saat ini di Tiongkok. Sebelum China, varian ini telah beredar di AS dan Eropa sejak Agustus 2022.BF.7 diduga menyebabkan penyakit yang lebih serius pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Penderitanya mungkin mengalami demam, batuk, sakit tenggorokan, pilek ,dan kelelahan. Sebagian kecil orang juga dapat mengalami gejala pencernaan seperti muntah dan diare.Selengkapnya klik di sini Memiliki masalah di kulit wajah pasti meresahkan. Apalagi kalau muncul bintik kecil kemerahan. Obat jerawat tentu menjadi solusi untuk mengatasinya. Tapi hati-hati, bintik kemerahan di wajah, tidak melulu jerawat, loh. Memang, beberapa penyakit kulit di wajah, mirip seperti jerawat, tapi ternyata membutuhkan perawatan medis tertentu.Ingat, berbeda permasalahannya, tentu berbeda pula penanganannya. Nah, agar tidak salah mengobatinya, yuk, kenali beberapa kondisi kulit yang tampak seperti jerawat, seperti yang telah dirangkum dari laman The Healthy.Selengkapnya klik di sini Olahraga, tentu saja, sangat penting untuk kebugaran dan kesehatan. Tetapi jika kamu menderita dermatitis atopik alias eksem dan hidup dengan kulit yang gatal, kering, dan meradang, kemungkinan kamu akan menghadapi beberapa tantangan saat berolahraga.“Bagi sebagian orang, panas dan keringat yang dihasilkan saat berolahraga dapat memperparah kondisi kulit,” ujar dokter kulit, Debra Wattenberg, MD, salah satu pendiri NY Skin RX di New York City. Tetapi ketakutan akan serangan eksem seharusnya tidak membuat seseorang enggan berolahraga.Bahkan mereka yang menderita dermatitis atopik harus dapat menikmati kebiasaan sehat ini. Bila menderita dermatitis atopik, melakukan rutinitas "menyelamatkan kulit" memungkinkan kamu untuk terus melakukan olahraga yang disukai, tanpa rasa gatal yang berlebihan.Selengkapnya klik di sini