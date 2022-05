3 Berita Terpopuler Gaya: Negara ASEAN Dirikan Pusat Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Hingga Kopi Kolagen

1. Negara ASEAN Dirikan Pusat Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Penyakit Menular

Pusat Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Penyakit Menular ASEAN atau ASEAN Center for Public Health Emergencies and Emerging Diseases (ACPHEED) akhirnya disetujui Menteri Kesehatan se-ASEAN.Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin pun mengatakan kalau ACPHEED ini intinya merupakan kerja sama ASEAN untuk menghadapi potensi adanya outbreak pandemi ke depannya.Hal ini disampaikan Budi pada konferensi pers di sela agenda 15th AHMM di Hotel Conrad, Bali, Sabtu, 14 Mei 2022. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Minggu, 15 Mei 2022:Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin melaporkan mengenai keberhasilan presidensi Indonesia dalam pertemuan Menteri Kesehatan se-ASEAN (15th AHMM) di Hotel Conrad, Bali, Sabtu, 14 Mei 2022.Ia mengatakan bahwa negara anggota ASEAN akan mengelurkan joint statement mengenai adopsi negara-negara ASEAN terhadap standar protokol kesehatan.Protokol kesehatan tersebut nantinya bisa digunakan di negara anggota ASEAN. Menkes Budi menganalogikan protokol kesehatan itu sebagai paspor sehingga kalau ke luar negeri secara legal butuh paspor dan paspornya bisa dikenali di negara yang dituju.Dan negara-negara ASEAN membuat Pusat Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Penyakit Menular ASEAN atau ASEAN Center for Public Health Emergencies and Emerging Diseases (ACPHEED).Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin pun mengatakan kalau ACPHEED ini intinya merupakan kerja sama ASEAN untuk menghadapi potensi adanya outbreak pandemi ke depannya.Selengkapnya klik di sini Tren susu yang terbuat dari almond sudah melanda dunia food and bevarage sejak tahun 2020. Susu dari bahan nabati ini sudah banyak digandrungi oleh banyak orang.Dalam data yang dihimpun Plant Based Food disebutkan tahun 2020 disebutkan bahwa banyak orang kini mencoba hidup dengan asupan yang lebih sehat dan makanan yang diolah dari tumbuhan atau plant based food.Selain makanan sehat juga termasuk minuman sehat salah satunya adalah susu almond. Dinukil dari Klikdokter, terdapat vitamin D, kalsium, protein, vitamin E, dan berbagai mineral dalam almond.Selengkapnya klik di sini Jennifer Aniston merupakan salah satu selebritas yang dapat memicu tren kesehatan dan kebugaran bahkan dengan komentar terkecil tentang rutinitas kebugaran dan diet hariannya dalam sebuah wawancara atau posting media sosial.Sebelumnya, Aniston pernah menjadi viral dengan praktik puasa intermiten dan resep smoothie yang lezat. Belum lagi makan siang salad yang ikonik di mana sempat menjadi tren, saat dia makan di set Friends setiap hari selama 10 tahun.Kini, Aniston kembali muncul dengan video rutinitas kebugarannya dan membuat banyak orang terinspirasi. Beberapa dari praktik itu termasuk, bermain dengan anjingnya di luar ruangan, pergi ke gym, menikmati waktu berkualitas dengan pacarnya dan membuat rekaman favoritnya untuk bersantai di malam hari.Selengkapnya klik di sini