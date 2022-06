Baca Buku Yuk, Ini Lho 5 Manfaatnya!

1. Membaca memperkuat otak

(Dokter di Mayo Clinic menyarankan membaca sebagai bagian dari rutinitas tidur yang teratur. Untuk hasil terbaik, pilihlah buku cetak daripada membaca di layar. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

2. Meningkatkan kemampuan berempati

3. Mengurangi stres

4. Mencegah penurunan kognitif

5. Mempersiapkan untuk tidur yang nyenyak

(TIN)

Saat ini, semua informasi akan dengan mudahnya kita dapatkan melalui internet. Cukup gunakan ponsel pintar dan berselancar di dunia internet. Ya, membaca buku semakin dilupakan.Bisa dipastikan kebanyakan orang akan lebih betah berlama-lama membaca atau berselancar di dunia maya dengan men-scroll layar gawai daripada membalikkan lembaran buku.Sebenarnya, apa yang manusia dapatkan dari membaca buku? Apakah ini hanya kesenangan semata, atau memang ada manfaatnya? Dan jawabannya, ada!Melansir dari penjabaran Healthline, membaca buku bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental di mana akan bertahan seumur hidup. Berikut penjelasan singkat tentang bagaimana membaca buku dapat mengubah otak dan tubuh menjadi lebih baik.Banyak penelitian menunjukkan bahwa membaca dapat mengubah pikiran sesorang. Seperti yang dilakukan pada tahun 2013, peneliti menggunakan pemindaian MRI fungsional untuk mengukur efek membaca novel pada otak. Peserta studi membaca novel “Pompeii” selama sembilan hari.Saat ketegangan dibangun dalam cerita, semakin banyak area otak yang menyala dengan aktivitas. Pemindaian otak menunjukkan bahwa selama periode membaca dan selama berhari-hari sesudahnya, konektivitas otak meningkat, terutama di korteks somatosensori, bagian otak yang merespons sensasi fisik seperti gerakan dan rasa sakit.Berbicara tentang merasakan rasa sakit, penelitian telah menunjukkan bahwa orang yang membaca fiksi sastra — cerita yang mengeksplorasi kehidupan batin karakter — menunjukkan kemampuan yang lebih tinggi untuk memahami perasaan dan keyakinan orang lain.Para peneliti menyebut kemampuan ini sebagai "teori pikiran", seperangkat keterampilan yang penting untuk membangun, menavigasi, dan memelihara hubungan sosial.Pada tahun 2009, sekelompok peneliti mengukur efek yoga, humor, dan membaca pada tingkat stres siswa dalam menuntut program ilmu kesehatan di Amerika Serikat. Studi tersebut menemukan bahwa 30 menit membaca menurunkan tekanan darah, detak jantung, dan perasaan tertekan psikologis sama efektifnya dengan yoga dan humor.The National Institute on Aging menyarankan membaca buku dan majalah sebagai cara untuk menjaga pikiran tetap terlibat seiring bertambahnya usia. Penelitian memang belum membuktikan secara meyakinkan bahwa membaca buku mencegah penyakit seperti Alzheimer.Namun penelitian menunjukkan bahwa manula yang membaca dan memecahkan masalah matematika setiap hari memertahankan dan meningkatkan fungsi kognitif mereka.Rush University Medical Center menemukan bahwa orang-orang yang telah terlibat dalam aktivitas yang merangsang mental sepanjang hidup mereka lebih kecil kemungkinannya untuk mengembangkan plak, lesi, dan tau-protein yang kusut di mana ditemukan pada otak orang-orang dengan demensia.Dokter di Mayo Clinic menyarankan membaca sebagai bagian dari rutinitas tidur yang teratur. Untuk hasil terbaik, pilihlah buku cetak daripada membaca di layar.Karena cahaya yang dipancarkan oleh ponsel dapat membuat tetap terjaga dan menyebabkan hasil kesehatan lain yang tidak diinginkan. Bila sulit tidur, dokter menyarankan untuk membaca di ruangan lain selain kamar tidur.