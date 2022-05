3 Berita Terpopuler Gaya: Minum Sperma dan Kehamilan Hingga Tips Bayi Tidur Pulas

1. Minum Sperma Bisa Bantu Wanita Cepat Hamil, Apa Benar?

Ada-ada saja kelakukan salah satu klan dari Kardashian ini, selebritas Kourtney Kardashian mengaku meminum sperma suaminya Travis Barker empat kali seminggu. Dalam tinjauan dr. Fadhli Rizal Makarim dalam halodoc, disebutkan bahwa pada dasarnya, bahan-bahan yang terkandung dalam air mani aman untuk dikonsumsi.Namun, beberapa orang tetap dapat mengalami reaksi alergi yang parah, meski terbilang sangat jarang. Hal ini kemungkinan terjadi karena makanan yang dikonsumsi pasangannya yang masuk ke tubuh sehingga menimbulkan reaksi alergi.Dalam Medical News Today juga dipaparkan bahwa menelan sperma tidak bisa membuat wanita hamil. Ini karena sistem pencernaan tidak terhubung dengan sistem reproduksi. Ketika seseorang menelan sperma, cairan reproduksi ini akan masuk ke sistem pencernaan, seperti yang dilalui makanan atau minuman.Jadi, seperti apa kelanjutan informasi ini? Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Sabtu, 28 Mei 2022:Selebritas Kourtney Kardashian dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu mengklaim dokternya mengatakan meminum sperma suaminya, Travis Barker sekitar empat kali seminggu akan membantunya bisa segera hamil. Apakah anjuran ini benar?Pakar ginekologi dan spesialis infertilitas di New York Dr. Lucky Sekhon, dan Dr. Anu Kathiresan yang berbasis di Los Angeles, mengatakan tidak tahu alasan dokter kesuburan merekomendasikan minum sperma sebagai cara untuk mempengaruhi kesuburan.Selengkapnya klik di sini Setelah menyisihkan 43 finalis dari 34 Provinsi, akhirnya perwakilan asal Bali, Laksmi Shari De Neefe Suardana dinobatkan sebagai Puteri Indonesia 2022, pada Jumat, 27 Mei 2022.Laksmi yang dikenal sebagai anak pendiri acara Ubud Writers Festival, mengalahkan dua rekannya yaitu Cindy May Mc Guire (DKI Jakarta 5) dan Adinda Cresheilla (Jawa Timur).Terpilihnya Laksmi sebagai Puteri Indonesia 2022, dipastikan ia akan mewakili Indonesia di ajang Internasional Miss Universe.Untuk lebih mengenal sosok Laksmi, berikut sejumlah potret cantik dan profil perempuan asal Ubud, Bali tersebut!Selengkapnya klik di sini Tidur berkualitas sangat penting bagi tubuh dan fungsi organ agar anak berkembang optimal. Selain itu dengan tidur berkualitas juga meningkatkan produksi hormon-hormon pertumbuhan dan perkembangan otak.Bayi usia 0-3 bulan idealnya tidur 14-17 jam per hari, usia 4-12 bulan memerlukan 12-16 jam, batita 1-2 tahun memerlukan 11-14 jam, sedangkan usia 3-5 tahun 10-13 jam."Bayi atau batita dapat dikatakan cukup tidur jika tertidur dengan mudah di malam hari, terbangun dengan mudah di pagi hari, dan tidak memerlukan tidur siang yang melebihi kebutuhan sesuai perkembangannya," ujar Bidan Novelita Damanik dalam keterangan pers.Selengkapnya klik di sini