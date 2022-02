3 Berita Terpopuler Gaya: 4 Pedoman Ventilasi Saat Covid-19 Hingga Efek Air Putih yang Dibiarkan Semalaman

1. 4 Pedoman Ventilasi dan Pengaturan Suhu Udara di Faskes Saat Covid-19

2. Susu Kedelai Pandan, Segar, Sehat, dan Cepat Buatnya

3. Bolehkah Minum Air Putih yang Sudah Dibiarkan Semalaman?

(TIN)

WHO bekerja sama World Meteorological Organization Joint Office for Climate and Health dan United States National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) melalui Global Heat Health Information Network untuk mengembangkan dan memperbarui panduan kriteria untuk ventilasi.Salah satunya ventilation rate (laju ventilasi), jumlah dan kualitas udara luar yang dimasukkan ke dalam ruangan, lalu arah aliran udara, yakin arah aliran udara harus dari zona bersih ke zona kurang bersih.Apa lagi yang harus diperhatikan selebihnya? Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Minggu, 6 Februari 2022:WHO telah berkontribusi dalam menyusun panduan sistem ventilasi dan pengaturan suhu udara dalam konteks covid-19.Untuk mengembangkan dan memperbarui panduan ini, WHO bekerja sama World Meteorological Organization Joint Office for Climate and Health dan United States National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) melalui Global Heat Health Information Network.Panduan ini ditujukan bagi petugas kesehatan, termasuk pengelola layanan kesehatan dan tim pencegahan dan pengendalian infeksi di tingkat fasilitas, tetapi juga relevan untuk tingkat nasional dan kabupaten/kota serta provinsi.Selengkapnya klik di sini Susu kedelai merupakan minuman kaya nutrisi. Susu kedelai menjadi sumber protein, karbohidrat, gula, serat, dan lemak yang baik. Juga kaya akan mineral dan vitamin yang bermanfaat bagi tubuh. Selain rasanya enak, susu yang digemari oleh kalangan vegetarian ini sangat bermanfaat bagi tubuh.Seperti yang dirangkum dari berbagai sumber, susu kedelai memiliki beberapa manfaat, antara lain membantu menurunkan kolesterol, membantu proses pertumbuhan, dan membantu mengontrol gula darah. Selain itu membantu menurunkan tekanan darah dan membantu menurunkan berat badan.Nah, seiring berkembangnya zaman, susu kedelai juga berinovasi dalam hal rasa. Buktinya, sekarang ini banyak diproduksi susu kedelai dengan rasa cokelat, stoberi, atau mocca.Selengkapnya klik di sini Membiarkan gelas berisi air terbuka selama semalaman sebenarnya merupakan kebiasaan yang tidak baik. Debu, kotoran, dan bahkan binatang-binatang kecil bisa masuk ke dalam gelas berisi air yang dibiarkan semalaman tersebut.Bahkan sekalipun gelas tersebut ditutup, air yang ada di dalamnya jika sudah dibiarkan semalaman masih bisa menyebabkan kontaminasi.Air liur bisa mengandung bakteri, yang juga bisa berbahaya. “Jika dibiarkan semalaman, bekas air liur yang menempel dalam gelas berpotensi mencemari air di dalamnya dan bisa membuat sakit karena memasukkan kembali bakteri ketika meminumnya,” kata Marc Leavey, MD, spesialis perawatan primer di Mercy Medical Center di Massachusetts.Selengkapnya klik di sini