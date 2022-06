Forest Bathing, Hilangkan Stres di Luar Ruangan ala Warga Jepang

Tidak sama dengan berolahraga

(Menghirup aroma alami bekerja secara instan untuk menenangkan pikiran kita yang berserakan dan mengembalikan kita ke rasa sehat. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Mencium aroma alami

Manfaat forest bathing

Cara melakukan forest bathing

(TIN)

Apakah kamu suka mendengarkan suara ombak yang pecah di pantai berpasir atau menghabiskan pagi yang cerah dengan berjalan kaki ke puncak gunung yang terpencil, ada banyak kegiatan yang dapat membantu mengeksplorasi manfaat alam yang dapat dimiliki alam untuk kesehatan fisik dan mental kita.Di Jepang, ada cara khusus untuk menghubungkan asosiasi alam dan kesehatan mental , forest bathing.Menurut David dan Austin Perlmutter, rekan penulis "Brain Wash: Detox Your Mind for Clearer Thinking, Deeper Relationships, and Lasting Happiness," forest bathing mendapatkan popularitas di Jepang pada 1950-an. Juga dikenal sebagai shinrin yoku — yang secara harfiah diterjemahkan menjadi "forest bathing". Ini merupakan praktik "mandi" dalam atmosfer hutan.Peserta dalam pengalaman shinrin yoku Jepang awal hanya akan berjalan melalui hutan, menikmati kehadiran pepohonan saat mereka menyerap manfaat tenang dari terapi hutan.Meskipun dimulai sebagai latihan meditasi sederhana, para peneliti dengan cepat mulai menemukan bahwa latihan sederhana berjalan-jalan di hutan menciptakan sejumlah manfaat kesehatan jangka panjang bagi tubuh dan pikiran.Forest bathing tidak selalu melibatkan peningkatan detak jantung seperti hiking atau jogging. Fokus di sini adalah pada manfaat kesehatan mental dari membenamkan diri di alam dan membiarkan suasana hati diri sendiri memandu aktivitas kamu. Ini yang menjadi dasar kesempatan untuk mundur dari kehidupan sehari-hari dan menjadi diri sendiri.Meskipun terdengar sederhana, praktik mandi hutan memiliki sejumlah manfaat yang didukung secara ilmiah. Cukup menghabiskan 20 menit dengan sengaja berinteraksi dengan alam bebas menciptakan efek riak kesehatan yang memiliki manfaat jangka panjang bagi tubuh dan pikiran.Salah satu cara kerja mandi hutan adalah melalui indera penciuman kita. Kita tahu secara naluriah bahwa aroma alami berinteraksi dengan otak kita untuk menghasilkan peningkatan rasa sejahtera. Saat kita menghirup udara hutan, kita menghirup manfaat pada tingkat yang lebih dalam daripada yang kita sadari — sampai ke tingkat sel.Orang yang menghabiskan waktu di hutan diyakini memiliki tingkat "sel pembunuh alami" yang lebih tinggi, yang sangat penting bagi kemampuan tubuh untuk melawan virus dan mencegah pembentukan tumor.Menghirup aroma alami bekerja secara instan untuk menenangkan pikiran kita yang berserakan dan mengembalikan kita ke rasa sehat. Jalan-jalan yang disengaja melalui pepohonan menciptakan kesempatan untuk mempraktikkan koneksi naluriah dengan terapi hutan, membiarkan otak kita memproses input sensorik yang sangat menenangkan dari aroma alami.- Mengurangi tekanan darah- Meningkatkan perasaan perhatian- Meningkatkan kualitas tidur- Meningkatkan level energi- Meningkatkan suasana hati- Meningkatkan kemampuanmu untuk menemukan fokus yang dalam- Meningkatkan sistem kekebalan tubuh- Mempercepat pemulihan dari penyakit dan cedera- Kurangi stres, dan tingkatkan mekanisme koping saat stres terjadiStudi yang dilansir dari Vagamou, manunjukkan bahwa menghabiskan waktu di alam mengurangi kejadian depresi dan sebenarnya dapat membuat intervensi terapeutik seperti terapi perilaku kognitif lebih berdampak.Jika tertarik untuk menemukan pengalaman mandi hutan sendiri, tidak perlu jauh-jauh ke Jepang. Menciptakan kembali efek terapi hutan hanyalah masalah menemukan ruang untuk secara sengaja mengalami alam, di mana pun kamu berada.Biarkan indra kamu menjadi pemandu. Pertama, luangkan waktu untuk mencabut. Jika membawa ponsel, matikan atau diamkan. Mulailah berjalan perlahan melalui pepohonan, menghirup udara.