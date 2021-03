Ibu Hamil Sebaiknya Tidak Vaksin Covid-19 Dulu

Pilih vaksin tertentu

Program vaksinasi covid-19 sedang berjalan di Indonesia. Vaksin mulai diberikan pada tenaga kesehatan, jurnalis, lansia dan masih banyak lagi.Kendati demikian, kamu yang sekarang ini sedang hamil harus tunggu dulu ya karena para ahli mengatakan bahwa vaksin covid-19 tidak direkomendasikan untuk ibu hamil.Mengutip dari WHO, perempuan hamil berisiko lebih tinggi terkena covid-19 parah daripada perempuan tidak hamil, dan covid-19 dikaitkan dengan peningkatan risiko kelahiran prematur. Namun karena data yang tidak mencukupi, WHO tidak merekomendasikan vaksinasi ibu hamil saat ini.Senada dengan WHO, Kemenkes dalam laman media sosialnya @kemenkes_ri juga menyebutkan hal yang sama, bahwa vaksin covid-19 Sinovac tidak dapat diberikan kepada orang-orang dengan kriteria seperti penyakit ginjal, HIV, DM, penderita penyakit saluran pencernaan kronis termasuk wanita hamil dan menyusui.Laman Health Harvard menyebutkan kamu masih bisa mendapatkan vaksin ini jika kamu memiliki risiko pajanan tinggi yang tidak dapat dihindari (misalnya petugas kesehatan), vaksinasi dapat dipertimbangkan dalam diskusi dengan penyedia layanan kesehatan mereka.Mengutip dari Harvard Health Publishing Harvar Medical School, kelayakan untuk mendapatkan vaksin covid-19 berbeda-beda di setiap negara bagian. Untuk orang hamil, salah satu vaksin yang tersedia adalah vaksin mRNA.Berdasarkan pemaparan Alodokter, vaksin mRNA merupakan salah satu jenis vaksin yang dikembangkan untuk menangani atau mencegah penyebaran covid-19. Vaksin ini merupakan vaksin jenis baru yang kandungannya berbeda dengan jenis vaksin lainnya.Vaksin ini tidak mengandung virus atau kuman penyebab penyakit yang telah dilemahkan atau dimatikan melainkan komponen materi genetik yang direkayasa agar menyerupai kuman atau virus tertentu. Kamu bisa berkonsultasi dengan dokter terkait vaksin apa yang cocok untuk keadaanmu sekarang.Tunggu sampai kamu melahirkan untuk mendapatkan vaksin. Kamu dapat memilih untuk melakukan ini jika kehamilan adalah satu-satunya faktor risiko kamu dan kamu dapat mengontrol paparan dengan membatasi interaksi dengan orang di luar rumah kamu dan menggunakan tindakan perlindungan (memakai masker , mencuci tangan, dan menjaga jarak fisik).