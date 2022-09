Kemenkes Sebut Konsumsi Gula Ternyata Memiliki Batasan

(FIR)

Masyarakat diramaikan dengan permasalahan salah satu produk minuman yang diklaim memiliki kandungan gula yang berlebihan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) buka suara melalui postingan media sosial Instagram mereka, @kemenkes_ri.Kemenkes menampilkan video mengenai informasi berapa batas seseorang mengonsumsi gula per hari. Kemenkes menuliskan bahwa mengonsumsi gula berlebihan berisiko tinggi terkena penyakit tidak menular seperti diabetes.Berdasarkan Permenkes No. 30 Tahun 2013, anjuran konsumsi gula per hari bagi setiap orang adalah sebanyak 10 persen dari total energi (200 kkal), atau sekitar 4 sendok makan gula atau 50 gram.Kemenkes menambahkan di video tersebut bahwa satu kaleng minuman soda bisa mengandung 27 gram gula. Itu baru dari minuman soda saja, belum makanan-makanan lainnya.Indonesia sendiri menjadi negara dengan jumlah penderita diabetes terbesar kelima di dunia pada 2021. Setidaknya, menurut laporan International Diabetes Federation (IDF), sebanyak 19,5 juta warga Indonesia berumur 20-79 tahun menderita diabetes.Tubuh manusia memang membutuhkan gula, namun kamu juga harus menjaga kadar atau batas wajar gula sesuai dengan Permenkes No. 30 Tahun 2013, agar mengurangi riwayat penyakit tidak menular seperti diabetes.